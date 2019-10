Halloween en Dordogne : quand le château de Sauveboeuf devient hanté

Aubas, France

Attention préparez vous... Vous allez peut être avoir des petits monstres. Des enfants qui vont sonner chez vous pour vous demander des bonbons. Car ce jeudi c'est Halloween.

Si vous avez un petit ou une petite il ou elle a peut être préparé son déguisement de citrouille, de monstre ou de squelette terrifiant.

Le château de Sauveboeuf en Dordogne prêt pour Halloween © Radio France - Antoine Balandra

La fête anglo saxonne d'origine Celte est de plus en plus célébrée en France.

Et si vos enfants veulent vivre le grand frisson et se faire peur, le château de Sauveboeuf à Aubas propose un circuit château hanté. C'est donc de 15h à 18h pour les 5-14 ans (8 euros par enfant) avec un programme (un peu) moins terrifiant. Et de 20h à minuit pour les 10-14 ans (10 euros par enfant). Avec au programme justement des morts vivants qui vous sautent dessus, des zombies... et puis on ne vous dit pas tout évidemment.

Envie de rencontrer une morte vivante ? © Radio France - Antoine Balandra

Si vous voulez aider vos enfants à se protéger des sorcières et des vampires, vous pouvez aussi aller en direction Belvès. La Filature vous propose de fabriquer des amulettes tous les après midi jusqu'au 1er novembre. En Bergeracois, le moulin à papier de la Rouzique propose quant à lui aux apprentis magiciens de fabriquer leur propre papier d'Halloween (tous les après-midi, en semaine).