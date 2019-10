Halloween : mesures de sécurité renforcées en Pays de Savoie

Pour prévenir les troubles à l’ordre public pendant Halloween, la vente et l’utilisation de carburants, produits inflammables, feux d’artifices et fumigènes sont réglementées en Pays de Savoie. En Savoie, la consommation d'alcool sur la voie publique est également interdite.

Halloween étant un événement de plus en plus fêté, surtout une veille de jour férié, les préfets de Savoie et Haute-Savoie ont pris des arrêtés visant à limiter les troubles à l'ordre public à partir de ce jeudi 31 octobre.

La détention et l’usage de fumigènes, pétards ou feux d’artifice sont interdits sur la voie publique, ainsi que la distribution, la vente et l’achat de carburant à emporter en bidon ou autre récipient transportable.

En Savoie, la consommation d’alcool en réunion sur la voie publique est également interdite. Les arrêtés préfectoraux sont en vigueur jusqu'au samedi 2 novembre, 8 heures.