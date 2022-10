Halloween : quand une adolescente tourangelle fabrique son costume de A à Z

Philomène à droite, et Anaïs à gauche

Halloween a lieu comme tous les ans, le 31 octobre : une fête qui est souvent l'occasion pour petits et grands de se déguiser, de réaliser leur rêve, incarner leur personnage préféré. C'est le cas de Philomène, une Tourangelle de 13 ans, également élève de 3ème dans un établissement de Chambray-Lès-Tours. L'adolescente a passé littéralement plus de 20h sur son costume. Elle a entièrement confectionné son déguisement : "j'ai pris un espèce de coussin pour le cou, qu'on enfile, avec de chaque côté des seringues bizarres reliées à des bouteilles au niveau de la ceinture. Il y a aussi des compartiments pour couteau au niveau des jambes."

"C'était le moment de le réaliser"

Ce déguisement symbolise une héroïne de manga, dans My Hero Academia, une tueuse assoiffée de sang. "Himiko Toga, j'aime beaucoup ce personnage, je me suis dit que c'était le moment de le réaliser". Elle a tout cousu à la main, en collant notamment des canettes, en recyclant des paquets de gâteau. Une passion qui lui vient de son père, fan de bricolage. Philomène a aussi regardé des vidéos sur les réseaux sociaux pour l'aider à réaliser certaines parties du déguisement.

Le déguisement de Philomène. © Radio France - Marianne Naquet

Un talent qui impressionne son amie, Anaïs. "Je serai incapable de faire ça, elle a énormément de talent, et elle y prend beaucoup de plaisir." Anaïs elle va se déguiser en ange et démon, les deux amies ont prévu de faire une soirée pyjama, de récolter plein de bonbons et bien sûr de se faire peur.