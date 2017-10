Halloween, une aubaine pour les boîtes de nuit du Finistère

Dans les années 80, le Finistère comptait plus de 120 boîtes de nuit, aujourd'hui elles sont une cinquantaine à résister. Le jour d'Halloween est clairement une soirée à ne pas louper pour leurs chiffres d'affaires.

Alors que les enfants sonnent aux portes pour demander des bonbons, certains adultes profitent de la nuit tombée pour célébrer Halloween dans des discothèques. En Bretagne, dans le Finistère, on recense 52 boîtes de nuit contre 126 il y a 30 ans.

"Cette année, Halloween ça tombe bien"

Pour expliquer cette impressionnante diminution des boîtes de nuit dans le Finistère, certains rappellent qu'elle souffrent d'une mauvaise image et de la multiplication des divertissements. Pascal Ballarini est le délégué départemental de l'association française des exploitants de discothèque et dancing. Il tient le Majestic à Quimper. : "Dans les années 80, le Finistère était le département qui comptait le plus de boîtes de nuit en France."

Les discothèques du Finistère se frottent les mains à l'approche d'Halloween. Pascal Ballarini précise que "cette année la date est bonne, parce que quand ça tombe un dimanche soir ou un lundi, c'est trop près du week-end. Là ça tombe bien, en milieu de semaine donc on va recréer un samedi chez nous. On fait le plein. Halloween, c'est une des meilleures soirées de l'années avec le 31 décembre pour les discothèques."

Et il y en a bien besoin selon le propriétaire du Majestic qui rappelle que les temps sont durs : "Les discothèques sont touchées par la crise. C'est difficile parce que les établissements sont vieillissants, les décorations ne sont pas renouvelées, il y a une grande vétusté." S'ajoutent à ces problèmes, les questions de sécurité régulièrement soulevées après des débordements nocturnes à l'intérieur ou aux abords des boîtes de nuit.