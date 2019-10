Halloween, une fête à ne pas rater pour les magasins de bonbons de Caen

Caen, France

Les vendeurs de bonbons ne peuvent pas passer à côté. Le 31 octobre rime avec la traditionnelle fête d'Halloween. Les plus jeunes iront frapper aux portes ce jeudi soir, pour récupérer un maximum de friandises. Zombies, sorcières, Frankenstein et monstres en tout genre seront de sortie. Halloween représente entre 15 et 40 % du chiffre d'affaire annuel des commerçants, spécialisés dans le bonbons, du centre-ville de Caen. Autant dire qu'ils ne peuvent pas rater l'événement.

Des grosses araignées, des serpents, des os...

Nous sommes aussi en période de vacances scolaires. Il y avait déjà du monde mercredi 30 octobre, dans la boutique Glup's, rue Saint-Pierre. "Les grands-parents veulent faire plaisir aux petits-enfants, puis tout le monde veut avoir un sachet de côté pour le grand soir. L'avantage d'ici, comparé aux grandes surfaces, c'est qu'ils peuvent prendre _plein de sortes de bonbons_, que l'on ne trouve pas ailleurs", commente Sophie Guimard, la gérante du magasin.

L'enseigne propose, pour l'occasion, différents bonbons, sur le thème Halloween. "On a _des grosses araignées, des serpents, des os, des dents de Dracula, des yeux_... Tout ce que les gens cherchent pendant cette fête. On essaie que ce ne soit quand même pas trop terrifiant, beaucoup de jeunes enfants sont clients. Il faut que ce soit ludique et amusant."

Sophie Guimard a spécialement commandé 300 kgs de bonbons.