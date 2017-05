Hand spinner : une entreprise de Saône-et-Loire participe au nouveau phénomène des cours de récré

C'est la nouvelle mode dans les cours de récré : les hand spinners, des petites toupies qu'on fait tourner entre les doigts sont en rupture de stock chez les magasins de jouets. Une entreprise de Saône-et-Loire avait flairé le bon filon depuis quelques semaines et en importe des dizaines de milliers

Le phénomène arrive des Etats-Unis et se répand dans les cours de récré françaises depuis quelques jours. Les hand spinners, petites toupies plates en plastique qui tournent entre les doigts grâce à des roulements à billes, sont quasiment introuvables dans les magasins de jouets de Côte-d'Or. La demande est telle que tous les magasins sont en rupture de stock. Mais ils sont réapprovisionnés régulièrement, notamment grâce à l'entreprise Mercier, un fabricant importateur de Châtenoy-le-Royal près de Chalon-sur-Saône, qui avait senti la tendance arriver depuis près d'un mois.

C'est parce que l'entreprise travaille un important réseau qui scrute tout ce qui se passe sur internet et dans les autres pays. Et l'entreprise Mercier a été alertée il y a plusieurs semaines de l'ampleur du phénomène Hand spinner aux Etats-Unis. La société a donc passé commande auprès de ses usines en Chine " sans savoir vraiment ce que ça allait donner, parce qu'on ne peut jamais savoir comment va réagir le grand public " , explique Christophe Mallet, le responsable des achats jeux et jouets chez Mercier. En l'occurrence, c'était plutôt bien senti.

250 000 hand spinners seront livrés d'ici quinze jours

Pour le moment, l'entreprise Mercier en a importé et livré 40 000 pièces. Mais elle en attend 250 000 dans les quinze jours qui arrivent, de quoi réapprovisionner les magasins de jouets avec lesquels elle travaille. " Par rapport à d'autres tendances, on est vraiment dans une bonne moyenne, analyse Christophe Mallet, et par rapport à un jouet normal, on est largement au dessus des scores habituels. " Résultat quand une livraison de toupies arrive chez ce grossiste : " on bloque toutes les autres commandes, et la vingtaine de personnes qui travaille sur la préparation se concentre sur les hand spinners pour pouvoir les expédier de toute urgence à nos clients qui les attendent avec impatience. "

D'ici quelques jours, on devrait même trouver les hand spinners dans les bureaux de tabac. D'après Christophe Mallet, la tendance devrait continuer encore quelques mois, mais ne pas se prolonger au delà de l'été.