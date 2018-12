Handball : "L'enjeu est très différent de celui que j'ai vécu avec l'équipe de France" Alexandra Lacrabère

Fleury-les-Aubrais, France

Après le titre européen, les joueuses de l'équipe de France de handball retrouve leur championnat et leur équipe respective ce dimanche 30 décembre à 16h au palais des sports d'Orléans. Une rencontre qui signe également le retour de la capitaine du Fleury Loiret Handball, Alexandra Lacrabère.

Loin des honneurs, des paillettes et de la joie du titre européen qu'elle a décroché avec l'équipe de France, il est désormais l'heure du retour à la réalité en ligue féminine. Les panthères de Fleury-les-Aubrais accueillent Dijon en 11ème journée de la compétition.

Un match entre deux équipes mal classées car Fleury est 9ème et Dijon, 10ème. La victoire est donc impérative dans l'optique d'une qualification pour les play-offs. Une autre forme de pression qui attend Alexandra Lacrabère.

"Ce n'est pas parce que je joue contre Dijon que je ne vais pas me concentrer autant que quand j'étais en équipe de France." Alexandra Lacrabère

"C'est compliqué mais il faut vite réagir (...) _L'enjeu est très différent de celui que j'ai vécu avec l'équipe de France_. Je reviens dans la vie "réelle" plus rapidement que les autres joueuses de l'équipe de France (...) je ne peux pas faire gagner mon équipe toute seule, il faut jouer en équipe pour gagner", explique la jeune femme de 31 ans.

Sept défaites d'affilée en championnat pour les Loirétaines

Pour Fleury-les-Aubrais, il est grand temps d'agir. Les panthères restent en effet sur sept défaites en championnat. Pour Christophe Cassan, l’entraîneur de l'équipe, les joueuses doivent impérativement inverser la spirale pour rester dans la compétition.

"Si on perd ce match-là, on descend en enfer" Christophe Cassan

"Nous avons les effectifs pour aller chercher la cinq ou sixième position. Si on gagne, on peut espérer coller avec nos objectifs (...) J'attends une attitude irréprochable et guerrière sur nos matchs à domicile (...) Il y a une situation d'urgence à gérer et si on veut bien démarrer cette deuxième partie de championnat, on doit faire face à nos responsabilités. _On doit être exigeant pour sortir la tête de l'eau_" explique l’entraîneur qui mesure l'enjeu de cette rencontre.

"Alexandra Lacrabère nous a montrés en équipe de France qu'elle savait accélérer quand il faut accélérer et mettre des ballons précieux au bon moment, on attend qu'elle reste dans ce registre-là." poursuit-il.

La rencontre s'annonce donc décisive pour le Fleury Loiret Handball. L'équipe de Dijon n'a pas gagné depuis quatre rencontres.