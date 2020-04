Handball : l'équipe féminine de Périgueux monte en Nationale 3

C'est confirmé. L'équipe du Périgueux Handball Club monte en Nationale 3. Une première pour les joueuses périgourdines qui ont accompli une saison quasi sans faute. "Au vu de leur performance, ce n'est pas une surprise." confirme Patrick Aubin, le président du comité de Handball en Dordogne. 13 victoires, un nul, une défaite et une moyenne de huit buts d’écart avec ses adversaires.

Les handballeuses rejoignent ainsi les joueuses de Périgord Sud-Ouest. Du côté des hommes, l'équipe de Champcevinel accède à la Prénationale pour la saison prochaine.

Selon Patrick Aubin, la composition des poules devrait être dévoilée entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin : "C'est la première fois que nous avons autant de clubs en championnat régional. Alors nous avons besoin de temps pour nous organiser. Le point positif c'est que le travail qu'on a fait auprès des jeunes a porté ses fruits. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir jouer au hand."