Handball : Le HBC Nantes jouera ce soir devant moins de 4000 spectateurs

Ce sera le premier match officiel depuis 6 mois pour le HBC Nantes. Les nantais reçoivent les hongrois de Vesprem en Ligue des Champions. Un match particulier, Covid oblige. La jauge est limitée à 5.000 personnes mais avec les mesures de distanciation sociale, "il y aura moins de 4000 spectateurs" annonce le président du club sur France Bleu Loire Océan. Gaël Pelletier a calculé que le club va perdre au moins 25.000 euros par match. "Ça fera 275.000 euros à la fin de l'année" dit le président. Cette année, le budget du club est de 7.8 millions d'euros. "Le modèle du HBC Nantes est basé sur l'économie de sa salle donc sur ses spectateurs et on ne s'équilibrera pas" dit Gaël Pelletier.

Des mesures sanitaires très strictes

Ce mercredi soir, un siège sera laissé vide à gauche et à droite des spectateurs ou des groupes. Pas de tifo et personne debout pour encourager les joueurs. Pour faire respecter ses règles, il y aura plus de bénévoles, de secouristes et d'agents de sécurité, environ 250 contre 200 avant le Covid. Le HBC Nantes a investi près de 50.000 euros pour faire respecter les règles sanitaires . Dès l'entrée, trois caméras thermiques vérifieront la température des spectateurs. Au delà de 37°5, l'entrée sera interdite. Dans la salle, il y aura un sens de circulation délimité par plus d'un kilomètre de cordon avec des dizaines d'autocollants pour se repérer. Le masque sera obligatoire, et il y aura 40 distributeurs de gel hydroalcoolique. Les 8 bars ne seront ouverts qu'avant et après le match. La rencontre débute à 20h45.