Handball : les Françaises reçoivent les Ukrainiennes au Havre, leur premier match depuis la guerre

"On se battait depuis deux mois pour les rencontrer, les aider, explique ce vendredi 22 avril sur France bleu Normandie Philippe Bana, le président de la fédération française de handball. Au delà du match, il y a un beau moment d'espoir que le sport remplace la guerre." La rencontre est organisée au Havre, ce samedi.

Des fois, on avait des coups de fil avec des amis vice-présidents ou présidents qui roulaient sous les bombes avec leur famille.

"Depuis le début de la guerre, on ne trouvait plus personne, raconte-t-il. On appelait, on envoyait des mails, rien ne revenait, on les a cherchés pendant deux mois. Puis, il y a une semaine, ils nous ont dit 'tout l'argent est dans la guerre', il n'y a rien à faire."

C'est la FFH qui a entièrement financé le déplacement de l'équipe ukrainienne en France, cela représente environ 30.000 euros. "On a dit 'on va vous envoyer les billets, vous héberger, vous êtes chez vous, venez !'", assure le président de la fédération.

Le match oppose ce samedi soir, au Carré des Docks, la France et l'Ukraine dans le cadre des qualifications pour l'Euro. Les Françaises sont déjà qualifiées mais il y a de l'enjeu pour les Ukrainiennes, qui ne sont pas encore assurées de participer à la compétition.