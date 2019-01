La handballeuse de Fleury Louise Sand arrête sa carrière et annonce être trans

Fleury-les-Aubrais, France

Nous vous l'avions annoncé en début de semaine sur France Bleu Orléans : Louise Sand, l'ailière gauche de Fleury, internationale suédoise (105 sélections) mettait un terme à sa carrière. Dans un bref communiqué, le club loirétain précisait que sa joueuse voulait "prendre soin de sa personne" et "se concentrer sur une nouvelle vie". Quelques heures après ce communiqué, Louise Sand a apporté des précisions dans un podcast diffusé sur Spotify. La Panthère annonce avoir entamé un processus pour que soit reconnue sa "dysphorie de genre", une inadéquation entre le sexe assigné à la naissance et l'identité de genre.

Je suis née dans le mauvais corps" - Louise Sand

Pendant de longues minutes et avec un long post sur Instagram, Louise Sand avoue "ne plus pouvoir mentir". "_Je vais très mal depuis quelques temps et j'ai toujours connu la raison : je suis née dans le mauvais corps_... Les gens m'ont aimée et m'ont acceptée comme j'étais, mais je ne veux plus porter la haine de moi-même, ce malaise à l'intérieur de mon corps et à cause de mon corps".

Des Ministres suédois saluent sa décision

Louise Sand (ou plutôt Loui, comme on l'appelait déjà) arrête donc sa carrière pour suivre un traitement hormonal, sans préciser à l'heure qu'il est si elle va subir une opération. En Suède, cette annonce fait la une des médias. La Ministre des sports suédoise, Annika Strandhäll, salue "son courage", "l'importance de ce coming out". L'équipe de handball de Suède lui souhaite "bonne chance pour son prochain match, bien plus important que n'importe lequel joué sur un terrain de hand".

Lycka till med allt som ligger framför dig. Modigt och betydelsefullt att du är så öppen. Loui Sand avslutar sin karriär: ”Jag är född i fel kropp” https://t.co/MsXhMhMEG1 — Annika Strandhäll (@strandhall) January 7, 2019

Jusqu'en 2012 en Suède, les transsexuels devaient subir une stérilisation forcée pour changer de sexe à l'état civil. Dans son message, Loui Sand ironise sur cette situation ("Adoptée en Suède, de peau noire, lesbienne et désormais trans...") mais elle le répète, elle ne veut plus se mentir, se cacher, au risque de susciter parfois de la haine autour d'elle.

Louise Sand précise que tout s'est bien passé pour elle avec le club de Fleury-les-Aubrais mais que sa vie, désormais, n'est plus sur les terrains de handball. La Suédoise va sans doute rester vivre en France puisque sa compagne, une internationale suédoise de football, joue actuellement au PSG.