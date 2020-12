Handball virtuel à Bollène pour partager le plaisir sans ballon pendant la crise sanitaire

À Bollène, le club de handball invente le handball virtuel ! À cause de la crise sanitaire, le championnat a été arrêté après trois matchs. Les 150 licenciés n'ont plus accès au gymnase, alors pour continuer à vivre avec l'esprit "handball", le club propose un concours en ligne : chacun construit son équipe type avec les joueuses et joueurs du club. Ensuite, les supporters, les Bollénois et les amateurs de handball votent sur internet pour désigner la meilleure équipe.

Ce tournoi virtuel est l'occasion d'entretenir les valeurs de solidarité et de plaisir d'être ensemble du club de Bollène malgré la crise sanitaire. Pour l'instant, aucune date n'est envisagée pour la reprise des sports en salle ou des championnats de handball ou de basket.

Jouer au handball en ligne pour garder la convivialité

Les équipes n'ont disputé que trois match avant l'interruption de la saison par la crise sanitaire. La pivot Solene Navarro se sent mourir sans ballon : "c'est une sorte de survie sans accès au gymnase, sans entrainement, sans match, sans stage pendant les vacances. On ne vit plus".

La joueuse met en place un tournoi de handball virtuel. Chacun compose la meilleure équipe possible avec les joueurs du club tous les âges confondus. Tout le monde vote sur internet.

Ne pas perdre le plaisir de se retrouver... sans ballon sur internet

Pour le président du handball de Bollène, Billy Pages, l'essentiel est de participer car "c'est compliqué de garder les handballeurs qui vont saturer de cette situation. Nous devons partager quelque chose de collectif, montrer que le club continue d'exister et garder un lien entre joueurs, entraîneurs, bénévoles et supporters".

Billy Pagès souligne que "depuis plusieurs mois, on a perdu les valeurs de convivialité et le plaisir de se retrouver. Tout le monde en a besoin."

L'entraineur encourage les joueurs à... tricher !

Pour une fois, l’entraîneur Maxime Cochet encourage les handballeurs à tricher : "on sait bien que pour jouer au handball virtuel, chacun va rassembler sa communauté pour récolter le plus de 'like' et de messages d'encouragement. Allez-y : trichez ! C'est très bien pour se rassembler autour du club".

Pour jouer au handball virtuel avec le club de Bollène, lisez le règlement de la compétition amicale sur le site du club.