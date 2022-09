Handi Motors : une journée d'évasion pour les berrichons en situation de handicap

Faire de la moto, du buggy ou encore du quad. C'est vrai que ce ne sont pas des activités qu'on propose souvent à des personnes en situation de handicap. Et c'est dommage pour Fabienne Chenevière Vendrennes, la directrice de l'association Pas à Pas Indre. "Parce que souvent, on associe tout ce qui est moteur à danger, explique t-elle. Moi, je veux prouver l'inverse. Si c'est bien encadré, bien sécurisé, ils peuvent avoir des sensations géniales et je pense que je vais le prouver sans problème."

Elle a donc, avec son association, lancé la journée Handi Motors, une journée spéciale où les personnes en situation de handicap de l'Indre sont invitées à venir tester les plaisirs de la moto ou encore du quad, le dimanche 11 septembre, sur le site des Tourneix, à Saint Maur.

Des véhicules adaptés

Déjà plus de 100 personnes se sont inscrites. Alors bien sûr, les activités seront adaptées au handicap de chacun. Mais pour la directrice de l'association, tout est possible. "Sur les quads, souvent, il y a des harnais. On a aussi ce qu'on appelle des SSV, c'est à dire qu'il y a des sièges qui sont fermés avec des harnais. Nous avons des deux moto- cross, nous avons une jeep, nous avons un side-car... Nous avons vraiment énormément de matériel pour répondre à chacun. En tout cas, je le souhaite."

Et si ce projet lui tient tant à cœur, c'est parce que son fils est lui aussi en situation de handicap. " C'est vrai que lui adore ces sensations là. Il fait du quad depuis tout petit et je me suis dit si mon fils aime ça, ça veut dire que d'autres peuvent avoir ce plaisir là. Et je me suis lancé dans l'aventure." Si la journée se passe sans accroc, la directrice pense déjà à en faire un rendez vous annuel.