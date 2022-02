"Handicap à vendre", le livre-enquête du journaliste mayennais Thibault Petit sur le monde des ESAT

Des impératifs de productivité, des cadences à respecter, des gens sous payés, et qui sont en dehors du code du travail...Thibault Petit a pénétré dans le monde méconnu des ESAT, ces centres d'aide par le travail. Des établissements qui font travailler des personnes handicapées. Et ce qu'il a découvert est édifiant : "j'ai découvert d'abord des travailleurs handicapés qui étaient en grande souffrance car on leur demande de travailler beaucoup alors qu'ils sont considérés comme non adaptés au monde du travail et c 'est pour cela qu'ils ont été dirigés vers ces établissements. Il y a aussi leur statut, celui d'usager, pas de syndicat, pas de prud'homme, pas de salaire minimum."

Les ESAT sont devenus des entreprises

Thibault Petit a pénétré à visage découvert dans les établissements : "moi je me suis d'abord intéressé aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend jamais il y a beaucoup de gens qui parlent pour eux, les associations, les portes paroles, mais eux on ne les entend pas. Je suis allé dans ces ESAT avec un regard assez naïf, je leur disais "montrez-moi ce que vous faites c'est super! ils ont été d'une grande franchise avec moi, leur discours c'était de dire regardez c'est magnifique, on travaille comme une entreprise classique , c'est cette contradiction qui m'a intéressée entre d'un côté des gestionnaires et des associations qui disent on fonctionne comme une entreprise ordinaire et de l'autre un statut d'usager qui est hors code du travail."

"Handicap à vendre" livre-enquête de Thibault Petit paru aux éditions Les Arènes