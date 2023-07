Handicap : Accès libre, une plateforme pour recenser les lieux accessibles près de chez soi

Aller au cinéma, au restaurant, boire un simple café dans un bar ou s'équiper de nouvelles lunettes peut vite ressembler à un parcours du combattant pour les personnes en situation de handicap. Pour recenser tous les lieux accessibles aux fauteuils roulants, aux personnes non voyantes, malentendantes ou encore atteintes de handicap mental, des agents de l'État ont créé la plateforme Accès libre . Le service fonctionne par recherche géographique : en rentrant une adresse, une ville ou un type de service dans le moteur de recherche, on accède aux différents lieux renseignés dans la zone voulue.

Exemple de recherche pour un restaurant à Rennes. - Capture d'écran Accès libre

Douze millions de personnes concernées en France

"On trouve absolument tout sur internet, et même souvent n'importe quoi, mais quand on recherche des informations sur l'accessibilité, d'un coup, les réponses sont rares, peu satisfaisantes, voire pas du tout satisfaisantes, parce qu'on ne trouve rien", déplore Julia Zucker, l'une des fondatrices de cette "start-up d'État". Elle est par ailleurs fonctionnaire à la délégation "accessibilité" au ministère de la Transition écologique. "Pourtant, ces informations sont essentielles pour 12 millions de personnes qui vivent en France en situation de handicap", rappelle-t-elle.

Accès libre.gouv x Production agence Les Années Folles

Largeur de la porte, escaliers, personnel formé

En plus de l'adresse et des informations de contact d'un lieu, la plateforme rassemble donc les informations nécessaires à la préparation d'un déplacement pour les personnes atteintes de différents types de handicap. "Les informations concernent toutes les familles de handicap, que ce soit le moteur, le visuel, l'auditif ou le handicap mental, qui est une famille de handicap un petit peu plus nébuleuse pour le grand public", explique Julia Zucker. "Ça peut être d'avoir installé une rampe lorsqu'on a des marches, d'avoir installé une borne d'accueil spécifique pour les malentendants, ou un accueil dédié pour une personne aveugle, ou bien pour le handicap mental.

Les personnes peuvent savoir si un stationnement adapté est disponible à proximité du lieu, ou encore la distance avec les transports en commun. On trouve aussi, par exemple, une description précise de l'entrée : "Est-ce qu'il y a des marches ou est-ce de plain-pied ? Quelle est la largeur de la porte ? Est-ce que c'est un escalier montant ou descendant, une information très utile pour les personnes non voyantes, qui ont besoin de moraliser leur cheminement ? Pour eux, c'est une information extrêmement importante, car un escalier descendant est beaucoup plus dangereux qu'un escalier montant", explique Julia Zucker.

De nombreuses informations sont disponibles, comme le montrent les résultats pour ce restaurant de Rennes. - Accès Libre

Des informations à disposition d'autres sites, comme Allociné

Pour partager ses informations le plus largement possible, en plus d'une base de données ouverte, Accès libre noue des partenariats avec des plateformes dédiées au grand public comme Allociné . "Il faut que ce soit l'ensemble du Web qui s'empare de ces informations pour les afficher", affirme Julia Zucker. Allociné va donc bientôt faire figurer, en plus des informations sur les salles, les films et les horaires, les informations relatives à l'accessibilité. "Moi, personne handicapée, je pourrai organiser ma sortie au cinéma, choisir le film que je veux aller voir et m'assurer que je peux le voir dans tel ou tel cinéma", expose Julia Zucker. "C'est en démultipliant ces réutilisations qu'on optimisera le parcours de l'internaute en situation de handicap et que l'on maximisera ses chances d'accéder à l'information", argue-t-elle.

Objectif JO 2024

La plateforme, collaborative, vise l'exhaustivité, dans le but d'être le site référent pour guider les visiteurs handicapés qui assisteront aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. L'objectif est donc de recenser les informations des 1,8 million d'établissements recevant du public de France. Pour le moment, 151.800 lieux sont recensés, de la boulangerie en passant par le fleuriste, les bars, les restaurants, les musées, ou les écoles. "On travaille aussi à collecter les lieux de culture et les lieux touristiques", complète Julia Zucker.