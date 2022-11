Handicap, accessibilité : comment se situe Grenoble et comment adapter la ville ?

Comment améliorer la ville pour prendre en compte les besoins des personnes handicapées ? C'est la question principale posée lors de ce "Mois de l'accessibilité", qui a débuté le 26 octobre dernier à Grenoble. "Grenoble se place parmi les meilleures villes européennes" assure Luis Beltran, conseiller municipal en charge du handicap à Grenoble, invité de France Bleu Isère ce vendredi 4 novembre.

France Bleu Isère : Comment se place Grenoble en terme d'accessibilité ?

Luis Beltran : Grenoble se place parmi les meilleures villes européennes. On a encore pu cette année candidater à l'Access City Award, qui récompense les efforts en matière d'accessibilité parmi les villes européennes. Au niveau des transports, on a toujours été un peu en avance, on a l'un des premiers trams accessibles au monde, qui a été pensé par Dubedout et qui a été mis en place par Carignon par la suite. On a aussi des bus très accessibles, mais on a pas mal de retours d'usager.ère.s qui nous demandent principalement à ce que les bus s'arrêtent plus souvent, parce que parfois les bus ne s'arrêtent pas, on nous a alerté là-dessus.

C'est-à-dire ? Vous travaillez avec les associations, elles sont intégrées à ce mois de l'accessibilité ?

Ce mois de l'accessibilité a été justement construit avec les associations, on a plus de 51 partenaires sur le mois, notamment les plus grandes associations d'usagers, comme l'association Valentin Haüy pour les malvoyants des personnes aveugles, mais également des associations qui n'ont pas forcément l'habitude d'intervenir sur le champ du handicap. Donc, on a vraiment souhaité élargir, décloisonner un peu cette question du handicap. Par exemple, on propose des cartographies avec l'association "L'Age d'or", c'est-à-dire qu'on va aller sur le terrain pour mesurer la hauteur des trottoirs et essayer de pousser encore plus les efforts qu'on peut faire pour travailler la voirie par la suite.

Justement, sur quels plans faut-il progresser encore à Grenoble ?

Alors à Grenoble sur l'accessibilité, on travaille principalement sur les écoles, sur le périscolaire. Tout ne relève pas de la compétence de la Ville, parce qu'on a aussi le sujet qui est alarmant des accompagnatrices et accompagnateurs des élèves en situation de handicap, qui concerne l'Education nationale. Nous, en tant que ville, on a la compétence générale qui fait qu'on travaille avec les autres collectivités territoriales pour améliorer tout cela. Sur l'école, par exemple, on améliore les cantines, on améliore le périscolaire, on améliore tous les temps extrascolaires. Mais c'est vrai qu'il reste beaucoup d'efforts à faire du côté de l'Education nationale pour couvrir tous les besoins des enfants qui sont dans les écoles de la ville.

C'est donc uniquement un manque de moyens ?

Oui principalement. Sur les AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, on travaille notamment sur la revalorisation de ce statut à l'Assemblée nationale pour que le salaire de ces personnes soit mieux considéré, qu'on puisse embaucher d'une façon plus attractive. Beaucoup d'offres sont publiées sur Pôle emploi mais malheureusement le recrutement peine à se faire.

En revanche, quand on parle par exemple de largeur des trottoirs, ça relève de la ville...

Au niveau des trottoirs, on est très bien situé en Europe, notamment grâce aux bateaux (ndlr : abaissement des trottoirs) qu'on a pu mettre en place et parce qu'on prend tous les types de handicap en considération. Par exemple, on travaille notamment sur le cours Berriat, où l'on a pu baisser les bateaux et mettre des guides, des bandes passantes sur le sol. On en a par exemple devant l'office de tourisme et à plusieurs endroits de la ville de Grenoble qui sont assez stratégiques.

L'idée, à Grenoble en tout cas, c'est de travailler avec les personnes en situation de handicap. On a par exemple l'instance qui s'appelle la commission grenobloise d'accessibilité, à laquelle participent des représentants d'associations, où l'on peut étudier des dossiers qui concernent aussi bien l'extérieur de l'espace public que l'intérieur des établissements recevant du public. On en voit à peu près 150 par an toutes les six semaines. C'est une instance qui vit beaucoup grâce à la démocratie participative.

Donc vous prenez en compte tous les handicaps, pas seulement le handicap physique ?

Bien entendu, on n'oublie jamais les 80 % de handicaps invisibles sur lesquels on travaille beaucoup, notamment tout ce qui concerne le handicap psychique et le handicap cognitif. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'intégration dans les écoles de la ville. On a installé par exemple une unité d'enseignement élémentaire autisme l'année dernière à l'école Ampère. Et cette année, on installe à la fin du mois de novembre une unité d'enseignement maternelle autisme à l'école Buffon. Donc on ne s'arrête pas et on crée toujours plus de dispositifs d'école inclusive.