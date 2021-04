Handicap : en Moselle, la commune de Vitry-sur-Orne figure d'exemple en matière d'accessibilité

A deux mois des élections régionales et départementales, l'Association des paralysés de France lance une semaine d'actions, baptisée "Marches attaque". Elle vise à interpeller les élus et la population sur l'accessibilité, thématique qui doit être "remise à l'agenda politique" selon l'association. Car dans les faits, malgré la législation, il reste encore beaucoup de travail à faire pour rendre accessibles les bâtiments publics.

Bientôt des transports en commun adaptés ?

A Vitry-sur-Orne, on est sur le bon chemin. La commune mosellane est citée par l'association comme exemple, car elle fournit "un effort particulier de mise en accessibilité de sa mairie, de sa bibliothèque et de son centre social." Une distinction qui flatte le maire, Luc Corradi. Depuis son premier mandat il y a une quarantaine d'années, les établissements recevant du public se sont progressivement transformés. Devant la mairie et l'accueil périscolaire, des rampes d'accès ont été installées. Un ascenseur est mis à la disposition des personnes en situation de handicap pour accéder à la bibliothèque depuis trois ans. "Cela nous a coûté 55.300 euros. Mais c'est le prix à payer et c'est tout à fait normal. Sinon on laisse les gens sur le bord de la route."

Des aménagements qui ont facilité le quotidien de Suzanne Barbenson. Elle habite à Vitry-sur-Orne et se déplace à fauteuil roulant depuis 50 ans. Mais pour cette femme, qui est aussi responsable départementale à l'APF, il faut encore aller plus loin. Certains trottoirs, par exemple, sont encore trop étroits pour que les personnes en mobilité réduite puissent circuler. Quant à l'accessibilité dans les transports en commun ? C'est le point noir à Vitry-sur-Orne selon elle. "En Moselle, nous sommes la seule intercommunalité à ne pas avoir de transports adaptés. C'est le cas à Metz ou Sarreguemines, mais pas ici", déplore Suzanne Barbenson.

Pourtant la loi sur l'accessibilité dans les transports date de 1975. Suzane Barbenson estime donc avoir été suffisamment patiente.