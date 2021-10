Handicap : il y a encore des efforts à faire dans les écoles de l'Yonne

Les assises de l'accessibilité se poursuivent jusqu'à jeudi à Paris. C'est l'occasion de faire le point dans l'Yonne sur les améliorations et les difficultés qui persistent.

La 9e édition des Assises de l'accessibilité a lieu jusqu'à jeudi à Paris. Il s'agit de faire le point sur les politiques publiques et présenter les nouvelles mesures face au handicap. Un tiers des Français sont concernés au cours de leur vie par des problèmes de mobilité. Dominique PIERRET directrice territoriale de l'association APF France handicap 89 dénonce les retards dans l'Yonne dans le milieu scolaire.

France Bleu Auxerre : il y a toujours besoin de simplifier le quotidien des personnes handicapées...

Dominique PIERRET : Oui, la personne en situation en handicap s'organise avec des aides techniques et des aides humaines comme des auxiliaires de vie, mais ce qu'on constate c'est que l'environnement crée un sur handicap. Ce n'est pas la personne handicapée qui peut changer l'environnement autour d'elle.

Comment est-ce que l'on se situe dans l'Yonne ?

Il y a certains efforts qui sont réalisés dans les magasins et les lieux recevant du public. Le point noir reste l'accès dans les écoles. Il y a des salles de classes aux étages dans des bâtiments anciens difficiles d'accès.

On ne va pas tout raser mais il y a surement moyen d'organiser l'accessibilité dans les écoles ou les lieux culturels et de santé avec des rampes notamment.

Le Sénat a voté hier "l'individualisation" de l'allocation adultes handicapés pour les personnes vivant en couple, vous y êtes favorable ?

Oui, l'idée est de rendre les personnes avec un handicap plus autonomes financièrement. L'assemblée nationale et le gouvernement sont contre. La société refuse l'autonomie à certaines personnes parce qu'elles sont handicapées et qu'elles ne peuvent pas travailler.

L'allocation vient compenser l'impossibilité de travailler. Quand on est dépendant de son conjoint financièrement, on s'expose à un certain risque de manque d'autonomie.

Il y a toujours besoin de changer le regard de la société sur le handicap ?

Oui et c'est en changeant de regard sur le handicap que les personnes qui créent l'environnement amélioreront la situation des personnes handicapées. Il existe des préjugés parce qu'il y a des méconnaissances. Communiquer sur le handicap visible et le handicap invisible ne peut être que positif.