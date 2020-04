Handicap et confinement : une Maman bretonne interpelle Emmanuel Macron

Pour elle, les handicapés sont les oubliés de ce confinement. Ophélie, Maman d'un petit Liam de 3 ans et demi, interpelle le Président de la République sur la difficulté à vivre ce confinement au quotidien pour les handicapés et leurs aidants.

C'est un cri du cœur. Celui d'une Maman qui a le sentiment d'être abandonné dans ce confinement. Ophélie, la Maman du petit Liam, un garçonnet lourdement handicapé, partage le quotidien de son fils sur la page Facebook "Moi, Liam, Super-héros", elle y raconte les victoires de chaque instants, les progrès de son petit garçon, mais aussi les difficultés du quotidien.

Un confinement difficile à gérer

Des difficultés encore accentuées pendant ce confinement, pendant lequel elle se sent bien seule. Elle avait déjà interpellé le Président de la République sur la question de la prise en charge du handicap, et notamment sur les difficultés administratives qu'elle rencontrait. Cette fois c'est le confinement qui lui fait prendre la plume. Pour ce garçon fragile, il est impensable de sortir, donc pendant le confinement, elle se transforme en kiné et psychomotricienne, pour le stimuler, avec l'aide en ligne des professionnels.

Une lettre à Emmanuel Macron

"Mr Le Président, écrit-elle en parlant au nom de son fils Liam, Vous devez certainement avoir entendu parler de moi. Je vous ai écrit il y a plusieurs mois concernant la lenteur des démarches administratives. Bon au final, je crois que vous ne l’avez pas du tout lue car maman a reçu une réponse froide et impersonnelle que tout le monde doit recevoir (...) Voilà maintenant plus d 1 mois et demi que maman et moi sommes confinés à cause d’un méchant virus qui fait beaucoup trop de dégâts et tue des gens de tout âge, fragiles ou non. Je précise que maman a quitté son travail pour s’occuper de moi à plein temps, il était important pour elle de bien respecter vos consignes de confinement "

Une maman contrariée, c'est jamais bon signe

Elle poursuit : "Et voilà que maman est très très contrariée. Une maman contrariée c est jamais bon signe... Durant cette période, vous avez dit tout et son contraire, fait des discours à la télé, visité des usines, des fermes, des supermarchés, des fermes... C est parfait tout ça. Sauf que, à aucun moment, vous ne vous êtes occupé des personnes handicapées petits et grands, des enfants comme moi qui ont un système immunitaire fragile et une maladie chronique grave".

Monsieur le Président, vous avez échoué

Elle entend aussi alerter sur la situation des aidants, sur leurs difficultés : "A aucun moment vous n avez parlé des aidants familiaux qui doivent garder leurs enfants à la maison, pour qui rester confiné est plus que compliqué. Tout comme vous n'avez jamais parlé des enfants restés en institut car il est trop difficile pour leurs parents de s en occuper. "Le handicap sera une priorité dans mon quinquennat" Et bien, Mr le Président, avec tout le respect que maman vous doit, elle dit que vous avez échoué..."

Elle rappelle que ce Coronavirus est extrêmement dangereux pour les plus vulnérables : "Vous dites qu’il ne touche pas les enfants. En êtes-vous si sûrs ?? Et si moi, petit bonhomme vulnérable, je l’attrape, pensez-vous que j'y survivrai?? Malheureusement, maman a déjà la réponse."

Je suis aussi important que n'importe qui d'autre

Enfin, elle demande de la considération pour ce petit garçon : "Alors je ne parle pas, je ne marche pas, je m'exprime comme je peux mais J EXISTE, je suis aussi important que n importe qui d’autre".

Elle demande de la considération pour les soignants

Elle conclu en évoquant le déconfinement qui approche : "Maman va gérer le déconfinement a sa manière, elle continuera de me protéger comme elle l’a toujours fait. Et nous n’avons pas attendu que le virus arrive pour remercier les soignants d être là car ils font partis de notre vie. Eux aussi attendent plus de considération."

à lire aussi L'Élysée répond à la maman bretonne qui avait écrit à Emmanuel Macron pour lui parler de handicap

Sa lettre, partagée sur Facebook, sera postée ce jeudi, sur le site de l'Élysée.