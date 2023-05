Handicap et école : "Encore un fossé entre ce qu'on aimerait et ce qui existe", pour la députée Servane Hugues

Comment mieux inclure les enfants atteints de handicap dans la société, à l'école notamment ? "Revalorisation de salaire des professionnels, cela paraît évident et formation aussi", estime la députée de l'Isère, Servane Hugues, est à la fois co-rapporteure de la mission d’information sur les élèves en situation de handicap et co-présidente d'un groupe d'études sur le handicap et l'inclusion. Elle est l'invitée de France Bleu Isère.

Servane Hugues interpellée par les auditeurs de France Bleu Isère

Face aux auditeurs de France Bleu Isère, notamment des parents d'élèves du Vercors qui protestent contre la fermeture d'une classe spécialisée Ullys à Villard-de-Lans, la députée reconnaît qu'il y a encore beaucoup à faire : "Je comprends complètement ces témoignages qui parlent encore du fossé énorme entre ce qu'on aimerait et ce qui existe actuellement, c'est aussi pour cela que je me suis engagée en politique, pour défendre ces familles encore trop souvent dans l'ombre ", explique Servane Hugues.

"Il y actuellement 11.000 enfants en attente d'une place en institut spécialisé. Ces enfants attendent parfois quatre ou cinq ans pour obtenir une place. Est-ce qu'on accepterait ça pour un enfant valide, d'attendre cinq ans pour entrer à l'école ?", questionne la députée. "J'estime être la porte-parole de ces familles en souffrance".