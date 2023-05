Handicap et inclusion : posez vos questions à la députée Servane Hugues le 26 mai sur France Bleu Isère

Alors que "l'inclusion" des enfants porteurs de handicap en milieu scolaire est devenu la règle et s'installe, non sans difficulté parfois, dans nos écoles, la place des handicapés dans notre société est au cœur des travaux à l'Assemblée nationale de la députée Renaissance de la première circonscription de l'Isère Servane Hugues. Maman elle-même de deux enfants handicapés elle est à la fois co-rapporteure de la mission d’information sur les élèves en situation de handicap et co-présidente d'un groupe d'études sur le handicap et l'inclusion.

Elle est ce vendredi 26 mai l'invité de 7h45 sur France Bleu Isère avec également un temps d'échanges et de questions-réponses avec les auditeurs.

Exprimez-vous

Vous êtes concernés directement ou indirectement ? Vous êtes parent, enseignant, porteur de handicap vous-même ? Inscrivez ci-dessous vos questions et réflexions qui seront soumises à la parlementaire vendredi. Vous pourrez également vendredi matin contacter directement le standard à partir de 6 heures au 04.76.46.45.45 afin de vous inscrire pour poser votre question en direct.