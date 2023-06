Handicap : Georgio Loiseau, le maire de Poses, a arrêté sa grève de la faim

Il aurait pu arrêter sa grève de la faim dimanche soir, mais Georgio Loiseau a préféré attendre un jour de plus pour recevoir des engagements écrits. "Les réponses qui ont été apportées n'étaient pas complètes et donc les réponses qui m'ont été apportées déjà, d'une part, sur les situations que j'avais signées, mais aussi sur le changement de politique comme je l'avais demandé, ont porté. Le préfet m'a apporté des réponses qui, à date, me satisfont" explique l'élu. Georgio Loiseau a reçu un courrier conjoint de l'Agence régionale de santé, de l'Éducation nationale et conseil départemental de l'Eure et "un mail où le préfet engage sa responsabilité au nom de ces mêmes acteurs" détaille-t-il.

Des moyens supplémentaires

Lors de cette grève menée pour son fils Elyes mais aussi pour la prise en charge du handicap en France, Georgio Loiseau avait mis l'accès sur six dossiers préoccupants (trois dans l'Eure et trois en Seine-Maritime). "Des renforts de moyens vont être attribués à certains établissements pour pouvoir accueillir ces situations qui étaient vraiment en grande souffrance, avec des jeunes qui sont à domicile, avec parfois de la violence. Ils pourront être accueillis en établissement. On m'a promis des étapes régulières, mais on m'a surtout fait un engagement qu'à la rentrée de septembre, ces jeunes-là auront une solution" se réjouit l'élu.

45 places adultes en structures spécialisées et 90 places d’accueil de jour en foyers médicalisés doivent être créées dans le département de l’Eure ainsi qu'une douzaine de classes ULIS (Unité localisée pour l'inclusion scolaire).

Une solution a aussi été trouvée pour Elyes, bientôt douze ans. Le fils de Georgio Loiseau sera accueilli à la rentrée de septembre dans un institut médico-éducatif pour poursuivre sa scolarité.

La création d'un observatoire du handicap

Parmi les engagements reçus par Georgio Loiseau, la création d'un observatoire du handicap en Normandie. L'élu en est convaincu, "ça peut tout changer dans le sens où aujourd'hui les politiques publiques sont menées un peu à vue parce qu'on ne sait pas de quoi on parle, C'est-à-dire aujourd'hui, on ne sait pas combien d'enfants, combien d'adultes sont concernés par l'attente de places. Donc, aujourd'hui, l'idée d'un observatoire permettra de faire corréler l'offre aux besoins".

Le combat continue

Si la grève de la faim est terminée, cinq kilos en moins sur la balance, Georgio Loiseau n'entend pas baisser les bras. "Le combat continue dans le sens où maintenant l'heure est à la construction. Les pouvoirs publics, et notamment au point de vue national, sont informés puisque j'ai eu le soutien de l'association des maires de France et de l'association des maires ruraux de France. Donc voilà, on continue le combat !"