Handicap : ils collent des affiches dans les rues du Mans pour réclamer une meilleure accessibilité

"Quand les lieux ne sont pas accessibles, ce sont à nos droits que nous n'avons pas accès." Des slogans comme ceux-là sont visibles sur des affiches placardées ce mardi soir par un petit groupe de membres de l'APF France handicap. L'association appelait à la mobilisation à l'échelle nationale. Une action nommée " Au pied du mur " pour interpeller la population et surtout sur le gouvernement sur le manque d'accessibilité aux personnes en situation de handicap dans les lieux accueillant du public.

"C'est une piqûre de rappel", explique Christophe, 46 ans. "Depuis 2005, il y a une loi qui stipule que la France doit être accessible. 18 ans plus tard, il y a encore énormément de travail." Alors ce mardi, avec six autres personnes, il a participé à une action sauvage, c'est-à-dire non déclarée, dans les rues du Mans. Sur les murs près de plusieurs lieux passants et symboliques, ils ont collé ces affiches "pour interpeller le maximum de monde", résume Cécile, directrice territoriale de APF handicap en Sarthe.

Un mode d'action bien choisi, "pour montrer qu'on n'est pas content et qu'il faut que les choses changent", ajoute Ghislain. "Ça n'est pas possible en 2023. Il y a encore énormément de commerces, de restaurants, de cafés, de rues pavées et surtout de cabinets médicaux qui ne nous sont pas accessibles. On a l'impression qu'on ne veut pas voir les personnes handicapées dans la rue."

Le jour de cette action nationale est bien choisi, à la veille des 90 ans de l'APF handicap et surtout, à la veille de la 6e Conférence nationale du handicap à l'Élysée, en présence d'Emmanuel Macron.