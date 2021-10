Handicap : "le Covid fait reculer l'accessibilité de 20 ans"!

Aujourd'hui trop de lieux en France sont inaccessibles aux handicapés. La loi de 2005 devait faire en sorte d'atteindre 100% d'accessibilité, au plus tard... en 2015 (10 ans plus tard). Fort de ce constat déjà alarmiste l'épidémie de Covid a brisé cette marche très timide vers un monde plus accessible.

Le Covid a changé les priorités et l'accessibilité passe au second plan

C'est simple pour Patrick Touchot de l'association Accessible pour tous, "on se croirait revenu 20 ans en arrière". "_Avec tout ce qui vient d'arriver depuis un an et demi" il est obligé de constater que "les priorités ont changé". Tous ceux qui avaient prévu des travaux d'accessibilité dans les mois et les années à venir "revoient leurs projets en annulant leur accessibilité parce qu'ils ont changé de priorités_".

Certes Patrick rappelle que beaucoup de lieux étaient déjà inaccessibles dans les Alpes-Maritimes "mais là, maintenant, l'excuse est toute trouvée". Lui dont le collectif parvient à contraindre de grandes enseignes à adapter leurs installations regrette que les commerçants aient relégué l'accessibilité pour tous au second plan. En plus du fait de l'épidémie certains commerçants ont instauré des mesures sanitaires et aussi un sens de circulation dans les boutiques, souvent inadapté aux fauteuils.

Résidant dans le nord de Nice, Patrick cite l'exemple de La Poste Barthélémy. "il y a quelques années il y avait une belle entrée handicapé à côté de l'entrée principales et de sa vingtaine de marches. Depuis elle a été condamnée et elle sert de sortie pour toutes les personnes. Donc, dès qu'on veut aller à la poste, qu'on est handicapé, on ne peut plus rentrer. Ou alors il faut taper très fort contre la porte en espérant que quelqu'un veuille bien venir nous ouvrir".

"On vient de perdre jusqu'à 20 ans en terme d'accessibilité. "

Patrick regrette que les handicapés n'intéressent les hommes politiques qu'au moment des élections. Il déplore également les dérogations trop nombreuses "ici, à Nice Nord, il n'y a aucun médecin qui s'est rendu accessible depuis de nombreuses années et je ne vois pas pourquoi maintenant ils le feraient. Ils ont tous obtenu des dérogations". Pour autant il refuse de jeter l'opprobre sur les petits commerçants "Ils n'ont pas la trésorerie florissante". Du reste il condamne sans ambiguïté "ceux qui profitent de cette histoire, justement du Covid pour balayer d'un trait l'accessibilité".

Pour rappel la loi de 2005 instaurant une accessibilité concerne tous les handicaps (sensoriels, psychiques, cognitifs ou intellectuels). Par ailleurs l’obligation d’accessibilité s’impose aux différentes composantes de la vie en collective et sociale : établissements recevant du public (ERP), services publics, locaux professionnels, logements, voirie, transports,, écoles, loisirs.