Handicap : le DuoDay prend de l'ampleur en Moselle

Chaque année depuis cinq ans maintenant, le DuoDay permet à des personnes en situation de handicap, suivies par des associations d'insertion, de passer une journée dans des entreprises de tous secteurs, aux contact de salariés professionnels pour découvrir leur métier. Des binômes pour casser les idées reçues et faire naitre des vocations.

Engouement

Un évènement qui "prend de l'ampleur" chaque année se félicite Raphaëlle Stavinoha, chargée d'insertion professionnelle à l'APEI (Association parents enfants inadaptés) de Moselle pour le secteur de Thionville, et qui accompagne des personnes handicapées pour cette journée d'immersion professionnelle. C'est le cas de Christelle qui a choisi la grande distribution et qui "voulait découvrir la partie employé de rayon avec la rotation des rayons, le facing etc." Et ce n'est pas qu'une journée d'observation : les stagiaires, en duo avec un employé valide, participent aux tâches de l'entreprise.

"C'est comme ça qu'on peut aller de l'avant"

Débouchés réels

Dans tous le département de la Moselle, 54 personnes participent au DuoDay dans secteurs variés (grande distribution, animalerie, clinique, mécanique, petite enfance...) Un chiffre en constante augmentation, signe de l'intérêt et de l'investissement des entreprises pour ces personnes en recherche d'emploi. Et ce n'est pas un coup pour rien assure Raphaëlle Stavinoha puisque cela débouche sur des stages pour certains, "et même des contrats de prestation pour aller vers l'embauche de façon sécurisée." Signe aussi que les regards changent vis à vis du handicap. "La nomination des nouveaux référents handicaps joue un rôle très important. Ils font le lien entre la personne et les équipes qui accueillent et favorisent l'intégration."