Handicap : le Pays Basque en tête de l'accessibilité dans les Pyrenées-Atlantiques

Le baromètre de l'accessibilité publié ce mardi par Handi 64. Ce classement, constitué par un collectif d'associations d'handicapés, révèle les avancées et les retards des 22 communes de plus de 5000 habitants dans les Pyrénées Atlantiques.

Trois communes du Pays basque, Ustaritz, Urrugne et Hendaye, se situent en tête de ce baromètre de l'accessibilité dans les Pyrénées Atlantiques. Ce classement, effectué pour la cinquième année consécutive, est établi sur la base d'une série de vingt questions envoyées aux 22 communes de plus de 5000 habitants du 64.

Des communes où doit être mise en place une commission communale d'accessibilité où siègent les associations d'handicapés. Selon le baromètre de Handi 64, 18 des 22 communes "fonctionnent de façon règlementaire". Ce n'est pas le cas de Cambo les Bains, Lescar et Mourenx dont les commissions "ne comprennent pas de représentants couvrant toutes les formes de handicaps".

Toutes les communes ne sont pas dans les clous

Autre souci, certaines communes, Bidart, Saint Jean de Luz, Gan, Lescar, Lons, Oloron et Orthez, n'ont pas présenté de travaux sur l'accessibilité en 2016. Le collectif Handi 64 demande que ces commissions se réunissent au moins deux fois par an "afin de créer" dit-il "du lien entre les communes et les associations en charge de situation du handicap pour une meilleure prise en compte des besoins de la personne".

Le questionnaire, en plus de l'aspect administratif, se penche aussi sur l'aménagement des passages protégés. Handi 64 demande le nombre de trottoirs abaissés dans chacune des communes. Le collectif s'inquiète aussi de la pose de bandes plastiques podotactiles aux passages piétonniers. Les associations interrogent également les communes sur l'installation de feux tricolores adaptés aux handicaps.

Nouvelle question soulevée par Handi 64 : les sites internet

Selon le baromètre Handi 64, la plupart des communes des Pyrénées Atlantiques n'ont pas adapté leurs sites internet "aux personnes déficientes sensorielles (visuel et auditif). C'est le cas de Biarritz, Boucau, Cambo, Ciboure, Hasparren, Saint Pée sur Nivelle, Ustaritz, Gan, Jurançon, Lescar et Oloron. Deux communes seulement, Anglet et Orthez, "ont des sites internet adaptés à toutes les déficiences et permettent également de connaître les infrastructures adaptées au handicap".

Le trio des communes les plus en phase avec le handicap dans les Pyrenées Atlantiques -

Le baromètre de l'accessibilité concocté par le collectif Handi 64 -

On note que Pau, en sixième position, est la première des communes béarnaises. Visiblement le tourisme a renforcé les compétences des communes basques en matière d'accueil des handicapés (elles sont 8 parmi les 10 premières du baromètre). Mais il y a encore du travail à fournir selon Henri Lavallée, président départemental de l'AFM-Téléthon:

Le tourisme, accélérateur d'équipements adaptés aux handicapés, selon Henri Lavallée du collectif Handi 64 Partager le son sur : Copier

40% de la population française concernée par l'accessibilité

Grâce à ce baromètre, le collectif Handi 64, constitué de 11 associations d'handicapés, espère inciter les municipalités les moins avancées à se mobiliser. Rendre les espaces accessibles à tous, qu'ils soient handicapés ou à mobilité réduite. Cela concerne les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents avec leur poussette, les chauffeurs livreurs et les personnes se déplaçant avec un objet encombrant. Selon un sondage APF (Association des Paralysés de France)/IFOP de septembre 2011, 40% de la population française est concernée par l'accessibilité.