Handicap : le ras le bol d'un Auxerrois en fauteuil roulant

Cyril Bougé est en fauteuil roulant depuis un an et demie suite à une grave maladie. Il dénonce des difficultés épuisantes au quotidien pour se déplacer et se loger. Il a l'impression que les personnes à mobilité réduite sont méprisées.

Cyril Bougé lance un appel : il faut plus de considération et de soutien pour les personnes handicapées à Auxerre

Cyril Bougé est un homme en colère. Ce locataire de l'office auxerrois de l'Habitat veut quitter son logement actuel, dont il estime les accès dangereux. Il a déposé il y a plus d'un an une demande pour changer d'appartement, mais il doit faire face à de multiples cafouillages et maladresses.

Il y a quelques mois, on lui a proposé un appartement trop exigu pour se déplacer en fauteuil. Il l'a donc refusé. Et cette semaine, on lui propose un autre logement... qui ne convient absolument pas non plus. Cyril Bougé s'en rend compte dès qu'il arrive dans l'appartement : entrée exiguë, portes tout juste assez larges, salle de bain inadaptée, cuisine trop petite. Et la cerise sur le gâteau : "des escaliers", lâche-t-il, consterné. L'appartement qu'on lui propose est un duplex ! Les chambres sont à l'étage.

Comment se fait-il que les personnes à mobilité réduite soient discriminées et exclues à Auxerre ?

Après plusieurs minutes à manœuvrer pour ressortir sans rester coincé, cet assistant commercial de 43 ans est épuisé et découragé. "On remplit une fiche complémentaire pour problèmes de santé, on coche des cases. En l'occurrence "fauteuil roulant électrique", et on vous propose des logements qui sont totalement inadaptés ! La dernière fois je ne pouvais pas entrer dans la salle de bain. Là, c'est un duplex... On a l'impression qu'il y a un gros dysfonctionnement", explique-t-il en demandant tout haut : "Que se passe-t-il dans les attributions de logement ? Ou se trouvent les logements adaptés ? Comment se fait-il que les personnes à mobilité réduite soient discriminées et exclues à Auxerre ?"

Il y a eu une erreur des services, on le regrette

De côté du bailleur social, on reconnait une erreur. Ce logement n'aurait jamais du lui être proposé : "il y a eu une erreur des services. Cette proposition est un logement qui appartient à un programme livré en partie récemment mais qui a été conçu il y a plus de dix ans et n'est pas du tout adapté aux normes actuelles d'accessibilité. C'est une erreur, on le regrette", admet Eric Campoy, le directeur général de l'Office Auxerrois de l'Habitat. "Ce monsieur va être positionné, dès qu'un logement va se libérer, sur un programme neuf".

C'est là le fond du problème, selon lui : le parc locatif de l'OAH est ancien. Et les logements adaptés peu nombreux. "Notre patrimoine est important et étendu sur Auxerre, mais malheureusement, c'est du patrimoine ancien. Quand on a des bâtiments qui ont entre 40 et 50 ans, l'accessibilité est un problème majeur", poursuit le directeur général.

On a très peu de logement avec des normes satisfaisantes pour les personnes en fauteuil roulant

"Seuls les immeubles construits récemment sont adaptés pour les personnes avec le même handicap que ce monsieur. Donc on est obligé d'attendre qu'un logement se libère, puisqu'ils sont tous occupés actuellement, pour lui proposer quelque chose sur le secteur recherché. On a très peu de logement avec des normes satisfaisantes pour les personnes en fauteuil roulant. Et en général, il y a peu de rotation sur ces logements-là et c'est une vraie difficulté pour nous de satisfaire ces demandes", conclut le représentant de l'OAH qui gère 6200 logements, dont 90% se trouvent à Auxerre.

Personne ne s'intéresse aux personnes à mobilité réduite en fait. C'est "débrouillez-vous" et "ne faites pas de vagues"

Cyril Bougé interpelle les élus et les candidats aux élections municipales, il attend de vrais engagements pour que la vie quotidienne des personnes à mobilités réduite à Auxerre soit un peu moins pénible : "il faut se battre absolument pour tout. Pour garder une vie sociale, pour se déplacer, pour se loger... J'ai un employeur parfait, aucun problème, tout est adapté. En fin de compte, c'est pour se rendre à mon travail que c'est compliqué. Les transports ne sont pas aux normes, la voirie c'est zéro, même ce qui est fait récemment n'est pas aux normes. A force, c'est décourageant. On a l'impression qu'ils cherchent à ce qu'on abandonne. Personne ne s'intéresse aux personnes à mobilité réduite en fait. C'est débrouillez- vous et ne faites pas de vagues".