Handicap : Nantes est l'une des villes les plus accessibles de France, mais il reste beaucoup à faire

Nantes est la troisième ville de France la plus accessible aux personnes handicapées selon l'enquête d'APF France handicap et de l'Ifop. Pour autant, la grande majorité d'entre elles ont toujours des problèmes pour se déplacer et elles ne sont pas les seules.

Nantes, France

Nantes métropole est sur le podium des villes les plus accessibles de France, en troisième position derrière Grenoble et Rennes, selon l'étude d'APF France handicap et de l'Ifop. Ont été prises en compte les réponses de personnes handicapées, mais aussi de personnes âgées, de familles, de voyageurs avec des bagages dans les transports en commun et de livreurs.

3/4 des personnes interrogées ont des difficultés lors de leurs déplacements

Pour autant, il reste beaucoup à faire puisque malgré cette place honorable, seulement 24% des personnes interrogées déclarent être rarement ou jamais gênées dans leurs déplacements.