Handicap : pas d'école pour son fils autiste, le maire de Poses entame une grève de la faim

Dans sa commune de Poses (Eure), Georgio Loiseau maire depuis 2020, a créeé, en 2018, la seule unité d'enseignement élémentaire autisme du département. Mais son fils, Elyes, douze ans à la fin du mois d'août, ne pourra plus être y accueilli à la rentrée prochaine. Sa famille a cherché une solution pour la poursuite de la scolarité, impossible en ULIS (Unité localisée pour l'inclusion scolaire), "ses capacités ne sont pas en adéquation avec ce qu'on attend en ULIS" avance Georgio Loiseau qui a demandé à la maison départementale des personnes handicapées de l'Eure une orientation en institut médico-éducatif mais c'est la douche froide : "Il n'y a pas de place ou on vous annonce des délais de deux, trois, quatre, jusqu'à six ans pour obtenir une place" s'émeut le père qui a partagé son combat dans une vidéo sur Facebook.

ⓘ Publicité

Depuis qu'il a publié cette vidéo, Georgio Loiseau reçoit "en masse des témoignages de la France entière qui disent que les établissements médico-sociaux sont complètement saturés". Ne lui parlez pas du principe d'école inclusive, "c'est du flan" et de "la poudre aux yeux" s'emporte-t-il.

loading

L'école à la maison comme seule solution

Georgio Loiseau invoque "le droit à l'éducation jusqu'à seize ans" pour Elyes et aimerait bien que "cette obligation soit respectée". Seule solution pour l'instant, qu'Elyes poursuive ses études à la maison, avec le CNED, le centre national d'enseignement à distance, "comme ça il sort des chiffres, il est accueilli et scolarisé et des enfants comme mon fils Elyes, il y en a en France des tonnes et des tonnes" s'insurge l'élu. Une situation inenvisageable pour le père d'Elyes, cadre de l'industrie pharmaceutique et sa mère, commerçante, prêts à accepter une solution hydride, "ça pourrait être un temps à l'école, un temps en établissement, il faut réinventer ce système" suggère Georgio Loiseau, car "Elyes a besoin d'être avec d'autres enfants, qui soient comme lui ou non".

À lire aussi Pour mettre en avant l'autisme, un maire de l'Eure parraine le philosophe Josef Schovanec

La grève, "le dernier cri"

Georgio Loiseau a écrit aux députés, aux sénateurs, aux présidents du conseil départemental de l'Eure et de la Seine-Maritime, à la présidente de l'Assemblée nationale ou au président du Sénat pour alerter et faire part de son combat pour son fils mais aussi pour tous les enfants et les parents qui vivent cette situation, "on n'a pas le droit de laisser crever des familles comme ça !". Une grève de la faim que Georgio Loiseau "regrette et déplore" mais "aujourd'hui, il n'y a qu'en faisant du bruit qu'on est entendu". Georgio Loiseau, qui se définit plus comme "aimant familial" que comme aidant, sera ce lundi à partir de 11h30 devant la cité administrative à Évreux. Georgio Loiseau n'a aucun doute qu'un solution sera trouvée pour Elyes mais "j'arrêterai mon mouvement que quand on s'occupera aussi de l'ensemble des enfants qui sont sans solution" avant d'ajouter : "110 kilos aujourd'hui, j'ai un peu de réserve".