Handicap : pour APF France Handicap, il faut repenser l'accessibilité au-delà de la mobilité réduite

La France va-t-elle enfin rattraper son retard en matière d'égalité des droits et chances des personnes handicapées ? L'intention semble être là du côté du gouvernement, au moins sur l'accessibilité, avec l'enveloppe de 1,5 milliard d'euros annoncée mercredi pour les travaux de mise aux normes des établissements publics, dans le cadre de la Conférence nationale du handicap. Mais les associations, comme APF France Handicap, restent prudentes, en raison du retard pris depuis la loi pour l'égalité des droits et chances des personnes handicapées en 2005. Raphaël Venet, directeur territorial de l'association pour le Cantal, la Loire et la Haute-Loire, réagit aux annonces du chef de l'État.

ⓘ Publicité

France Bleu Saint-Étienne Loire : Les annonces d'Emmanuel Macron, hier lors de la Conférence nationale du handicap vous rassurent-elles ?

Raphaël Venet : Non, ça reste, comme souvent, des annonces qu'il faut prendre avec vigilance. Parce que ce sont des déclarations d'intention et ça reste encore assez flou sur un certain nombre de points, il est difficile de se positionner dans le détail de chaque mesure. Après, il y a des éléments positifs sur un domaine sur lequel on se bat depuis très longtemps, qui est celui de l'accessibilité. Mais le maître mot reste vigilance.

Un milliard et demi d'euros pour rendre les gares, les commerces, accessibles, est-ce suffisant ?

C'est difficile à dire. C'est déjà, on va dire, une bonne intention. Notre présidente a souhaité participer à cette conférence justement sur ce point-là : rappeler que l'accessibilité, c'est un droit, qui existe depuis des années et qu'aujourd'hui c'est bien de faire des annonces mais il va falloir passer effectivement sur des choses concrètes. Alors il y a des choses concrètes qui ont été annoncées, par exemple comme le fond territorial apporté par les préfectures. C'est des choses qu'on défendait depuis un petit moment pour pouvoir accompagner notamment les petits ERP (Établissements recevant du public). Maintenant, reste à voir comment ça va se mettre en place sur chaque préfecture, quels seront les moyens, quelles seront les conditions. Et là, on est aujourd'hui que sur la partie annonces.

L'argent, est-ce vraiment ce qu'il manque pour mettre les EPR aux normes ? Est-ce la principale remarque que vous avez sur le terrain ?

Comme tout sujet, le vrai souci, c'est la volonté. Je vous l'illustrerais sur la partie, puisque selon les communautés d'agglomération, vous allez avoir effectivement la mise en place de ce qu'on appelle du TPMR (Transport des personnes à mobilité réduite), et certaines vont dire "nous on n'a pas les moyens, on ne lève pas la taxe transports" etc. Moi j'ai des grosses agglo puisque je suis sur trois département (Loire, Haute-Loire et Cantal) qui vont développer du TPMR mais j'en ai aussi des petites et des moyennes qui ne vont pas le faire en me disant qu'il n'y a pas forcément les sous pour le faire. Ben non, c'est une question de volonté et de politique publique.

Faut-il mettre en place des sanctions comme le demandent certaines associations ?

Oui, très clairement. Le collectif Handicaps et APF France Handicap étaient favorables à ce que soit annoncée lors de cette conférence la mise en place justement des sanctions. Elles existent, elles sont je rappelle par exemple dans le code de la construction : un ERP peut être sanctionné d'une amende de 1.500 à 5.000 euros. C'est la loi, elle existe, elle n'est pas appliquée depuis des années et malheureusement on sait qu'il faut parfois faire appliquer la loi. Alors la difficulté c'est sur les petits ERP, c'est aussi pour ça qu'on défendait des dispositifs, au-delà des prêts que les commerçants pouvaient solliciter, pour de l'accompagnement qu'ils peuvent avoir, par exemple d'une chambre de commerce et d'industrie, parce que parfois, c'est aussi tout simplement du bon sens sur les aménagements. Il n'y a pas forcément toujours des aménagements avec des coûts exorbitants. Donc voilà la sanction c'était aussi une façon de dire "stop, la loi existe" et c'est dans ce sens qu'on a interpellé justement mercredi soir, le président de la République sur un certain nombre de bâtiments publics dans différentes villes de France, sur le Panthéon, sur la préfecture par exemple à Clermont-Ferrand, sur l'hôtel de ville à Lyon, pour dire, "il faut passer à l'action".

Plusieurs associations déplorent qu'il n'y a peut-être pas assez d'annonces et d'intention sur les handicaps intellectuels ou psychiques. Y a-t-il toujours un problème de visibilité aujourd'hui de certains handicaps ?

Bien sûr, tout à fait. C'est vrai que l'accessibilité, on ne va pas se cacher les choses, est souvent raisonnée de manière mobilité réduite. Et nous, lorsqu'on travaille par exemple sur des actions de terrain, si je prends un exemple sur Aurillac, où on travaille avec la ville sur un groupe voirie, on va sur le terrain et on y va de manière inter-associative. Parce que l'accessibilité doit prendre en compte les différentes typologies : handicap visuel, handicap auditif, etc. Et c'est vrai que souvent, dans les annonces et dans la compréhension du grand public, on raisonne tout de suite sur la mobilité réduite, mais il n'y a pas que la mobilité réduite et notre association défend vraiment l'accessibilité universelle.

Concernant l'école, le chef de l'État souhaite plus d'heures pour les AESH, qui accompagnent les enfants handicapés, alors même qu'il est difficile de recruter des AESH aujourd'hui. Vous y croyez à ce type de mesure ?

Avant d'augmenter les heures, trouvons les AESH ! Aujourd'hui, c'est une difficulté. Les effets d'annonce, avec des chiffres qui ont été annoncés effectivement positifs... bien évidemment, comme tout sujet, sur le handicap il y a des choses qui ont avancé. Néanmoins, par exemple sur l'éducation, l'idée, c'est de penser dans la globalité : réformer les programmes, la pédagogie, les rythmes périscolaires. Et ce n'est pas seulement effectivement de dire on va augmenter, on va permettre aux AESH d'avoir des cdi. Et c'était le principal reproche, c'est-à-dire que le collectif Handicaps avait boycotté - et nous soutenons ce boycott même si nous avons eu une présence non au titre associatif- parce qu'à une semaine de la conférence, on n'avait pas connaissance des mesures qui allaient être présentées et la co-construction ne peut pas se faire de cette manière-là.