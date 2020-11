Handicap : quelles sont les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement ?

Après un "comité interministériel du handicap" ce lundi matin à Matignon, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour les personnes handicapées. 18 ministres étaient réunis autour de Jean Castex, en présence également des représentants des associations.

Ce rendez-vous a été "l'occasion pour chacun des ministres d'avoir un aiguillon qui nous rappelle la réalité de la vie quotidienne de toutes les personnes en situation de handicap", a déclaré à la presse le Premier ministre à l'issue de la réunion.

Aides à la parentalité

Parmi les nouvelles mesures, figure l'extension dès le 1er janvier prochain du dispositif de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour couvrir des aides à la parentalité.

En clair, les parents concernés pourront payer un intervenant, une heure par jour, pour les aider à s'occuper de leur enfant. Ils auront aussi droit désormais à la prise en charge de certains équipements, comme par exemple une table à langer de hauteur réglable, s'ils se déplacent en fauteuil roulant.

Environ 17.000 parents en situation de handicap sont concernés.

Aides à l'embauche

A l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, le gouvernement a annoncé la prolongation jusqu'au 30 juin des aides à l'embauche mises en œuvre dans le plan de relance.

Cette aide est d'un montant de 4.000 euros pour toute personne handicapée recrutée en CDI ou en CDD de plus de trois mois. Elle doit permettre "30.000 recrutements", a souligné le Premier ministre.

Et selon Jean Castex, "l'Etat doit montrer l'exemple", c'est pourquoi il a annoncé un "développement du recrutement d'apprentis en situation de handicap" et une "facilitation de leur intégration pour leur proposer des perspectives dans la Fonction publique d'État sur le long terme".

Communication officielle plus accessible

L'exécutif a décidé la "sanctuarisation" de 10 millions d'euros pour permettre à l'ensemble des discours des ministres d'être sous-titrés et traduits en langue de signes, afin d'être accessibles aux personnes sourdes et malentendantes.

45 millions d'euros pour le logement

Enfin, concernant le logement, Jean Castex a précisé que 45 millions d'euros seraient déployés entre 2021 et 2023 pour financer des "aides à la vie partagée" qui permettront de "favoriser l'habitat inclusif" via des petites unités de logement en cœur de ville. Il s'agit d'une "offre qui permet à six ou sept personnes d'être en colocation, avec un accompagnement et une aide individualisée", a expliqué la secrétaire d'Etat chargée du handicap, Sophie Cluzel.

Les associations mitigées

"On a senti le Premier ministre volontaire mais un peu juste en ce qui concerne l'accessibilité et les ressources des personnes handicapées, deux grands chantiers à mener", a réagi auprès de l'AFP Alain Rochon, d'APF France handicap. L'Unapei a souligné de son côté que "rien dans les mesures annoncées ne concerne les personnes en situation de handicap sans solutions d'accompagnement".

Saluant "la prolongation de l'aide à l'embauche et l'ouverture d'une mission pour corriger les effets du Ségur qui n'a pas revalorisé les métiers des établissements sociaux et médico-sociaux", le collectif Handicaps a cependant rappelé que "les bâtiments, les transports, les logements, le numérique et la culture restent inaccessibles" pour de nombreuses personnes handicapées.