Handicap : au Mans, une mère de famille excédée par toute les démarches administratives

Le Mans, France

En finir avec "la montagne administrative et le parcours du combattant". Emmanuel Macron a conclu la conférence nationale du handicap ce mardi. Cette montagne administrative, Sandrine l’a connaît bien. Elle, comme ses trois enfants, sont reconnus handicapé : "C’est une catastrophe, je n’en peux plus. Je n’ai pas fini un dossier que j’en redémarre un autre."

Une trentaine de manifestants se sont rassemblés au Mans ce matin devant les locaux de la MDPH. © Radio France - Victor Vasseur

Sandrine a une maladie génétique qui lui empêche de marcher. "En plus, on n’a pas de date. J’ai fait une boulette, j’ai oublié de renouveler le miens. Donc mon allocation va arriver le 5 mars, mais le 5 avril je ne sais pas comment on va manger. Les temps de traitements sont très longs" assène-t-elle.

Olivier, l'organisateur de la manifestation au Mans ce mardi matin devant les locaux de la MDPH. © Radio France - Victor Vasseur

Un dossier de 20 pages

Par exemple à chaque achat de matériel pour sa fille handicapée, Christelle doit déposer une demande à la MDPH, pour ensuite obtenir une aide. En ce moment, Océane est dans un fauteuil manuel car son fauteuil électrique est en panne précise Christelle : "Les batteries nous coûtent 600 euros. Chaque demande, c’est un dossier complet de 20 pages. C’est vraiment très fatigant."

Une trentaine de manifestants se sont rassemblés au Mans ce matin devant les locaux de la MDPH. © Radio France - Victor Vasseur

L'allocation aux adultes handicapés, ni transformé ou supprimé

Ce que regrette Olivier, l'organisateur de la manifestation au Mans, ce sont les contrôles réguliers pour obtenir des allocations. Son fils de 25 ans est sourd : "_Il fallait renvoyer tous les deux ou trois ans qu’il fallait renvoyer des dossiers. Mais je disais « on n’est pas allé à Lourdes, il n’y a pas eu de miracle, arrêtez de nous embêter pour des papiers. C’est à vie son handicap_ »."

En revanche, Olivier est soulagé par l’une des annonces d'Emmanuel Macron, l'allocation aux adultes handicapés ne sera pas transformé ou supprimé.

Une trentaine de manifestants se sont rassemblés au Mans ce matin devant les locaux de la MDPH. © Radio France - Victor Vasseur