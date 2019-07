Handicap : de l'espoir sur grand écran

Moselle, France

Nouer ses lacets, faire un nœud de cravate, bricoler, jouer à la console... Des gestes simples pour n'importe qui, que Vincent Engler a dû répéter des dizaines, des centaines de fois avant de les maîtriser d'une seule main. Ce mosellan installé à Metzeresche est atteint depuis sa naissance d'un plexus brachial (un déchirement des nerfs à la moelle épinière) qui l'empêche de se servir de son bras gauche.

Un handicap qu'il a su surmonter à force de persévérance, à une époque (il a 32 ans aujourd'hui) où il n'existait pas de manuels ou de tutoriels sur internet pour s'inspirer. "Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait même pas internet, se souvient-il, et mes parents ne pouvaient pas m'apprendre quelque chose que eux mêmes ne savaient pas."

Vincent Engler, au micro de Clément Lhuillier Copier

Rien n'est infaisable"

En 2019, Vincent Engler a écrit un livre autobiographique (Grandir avec son plexus brachial, éditions du Panthéon). Il a également mis en ligne une vidéo sur la plateforme Youtube pour montrer "que rien n'est infaisable, ni impossible."

Un financement participatif

Son nouveau projet ? Réaliser un long métrage pour partager son expérience et adresser un message d'espoir. "Une histoire qui mettrait en scène la rencontre entre moi qui ai eu ça à la naissance et qui ne sait même pas ce que c'est d'avoir une deuxième main, et un jeune qui aurait cela à cause d'un accident." Car c'est le plus souvent de cette manière que survient ce handicap précise Vincent Engler, particulièrement chez les motards. Pour convaincre de potentiels investisseurs, il a réalisé un teaser avec l'aide de deux amis luxembourgeois, et lancé un financement participatif sur internet.

Vincent Engler, avec Clément Lhuillier Copier

Vincent Engler relève largement le défi que la vie lui a lancé. Il a déjà en tête d'écrire un deuxième ouvrage. Et son apprentissage des gestes du quotidien est loin d'être terminé, puisque d'ici peu, il sera papa.