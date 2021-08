Handicap : un Tour du Cher pédestre pour aider le petit Hugo âgé de 5 ans

Une marche autour du Cher en huit étapes est organisée à partir de ce samedi pour Hugo 5 ans, originaire de Venesmes, atteint d'une infirmité motrice et cérébrale depuis sa naissance. Son but : sensibiliser au handicap, récolter des fonds pour soigner Hugo et financer l'association Handi'Go.

Hugo et Marjolaine Brandon, sa mère et président e de l'association Handi'Go qui vient en aide aux personnes handicapées.

Depuis que son fils Hugo est né en 2016, Marjolaine Brandon, présidente de l'association Handi'Go basée à Venesmes, s'est toujours battue pour que son fils vive au mieux avec sa paralysie, étape par étape. Avec son mari Mickaël, ils ont fait des sacrifices. A force de volonté et de courage, leurs efforts commencent à payer. "J'ai arrêté de travailler avant d'accoucher et je n'ai jamais repris depuis", explique Marjolaine Brandon au micro de France Bleu Berry. Un arrêt de travail qui a profité à Hugo car en quelques années, il a fait des progrès au niveau de sa motricité . "Au début, il se déplaçait sur le dos en étant tout allongé, en se ramenant les pieds au niveau des fesses et il se poussait avec" précise Marjolaine Brandon : "Il a su s'assoir tout seul à l'âge de trois ans et demi et il marche à 4 pattes depuis juillet dernier".

Hugo est scolarisé à l'école maternelle publique de Châteauneuf-sur-Cher

Bien qu'Hugo ait gagné en motricité, Marjolaine Brandon ne veut pas griller les étapes. Car son fils ne marche pas encore comme les enfants valides. "S'il marche, cela sera super top" se réjouit la maman : "Mais notre but n'est pas qu'il marche dans trois semaines pour qu'au bout d'un an, il ne marche plus car le travail aura mal été fait. On préfère qu'il marche d'ici un ou deux ans et que ce soit bien fait, et que cela reste définitif".

Hugo est accompagné d'une auxiliaire de vie scolaire

Mais Hugo parvient à marcher quand il va à l'école. Le jeune garçon est scolarisé à l'école maternelle publique de Châteauneuf-sur-Cher. Une école où il est bien intégré et accompagné d'une AESH (accompagnant d'élèves en situation de handicap). "Il aura son AESH jusqu'en août 2022", explique la présidente de l'association Handi'Go. "Il faudra qu'on refasse un dossier pur qu'il dispose de nouveau d'une aide à la rentrée de 2022".

En parallèle de l'école, Hugo suit une thérapie au centre de réhabilitation neuro-fonctionnelle de Pleurtuit, près de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) où il a fait de gros progrès. Un centre où il retournera en avril 2022. Mais ces soins ont un coût : 2 050 euros pour le séjour, sans prise en charge par la sécurité sociale. "Heureusement, la mairie de Venesmes a financé l'intégralité du séjour l'année dernière. Et elle va prendre en charge la moitié du séjour pour avril 2022 avec l'association" se satisfait Marjolaine Brandon.

Un Tour du Cher en huit étapes

Ce samedi, Jean-Luc Léger, un ancien athlète licencié au club d'athlétisme de Foëcy, va commencer un tour du Cher à pied. Une marche en huit étapes, soit 320 km, au profit de l'association Handi'Go. Le but : récolter des dons pour l'association et les soins d'Hugo et sensibiliser au handicap. La marche partira de l'Avenue de la République à Vierzon devant l'agence du Berry Républicain, ce samedi donc à 8h, pour se terminer le 21 août à Vierzon. "J'ai déjà fait des marches de ce même type par le passé" explique Jean-Luc Léger : "J'ai contacté l'association Handi'Go il y a six mois pour organiser ce Tour du Cher pédestre. Une proposition qu'elle a accepté. Le but de la marche est de sensibiliser les gens qui nous croisent sur le parcours en distribuant des tracts et des flyers". Sur l'ensemble du Tour du Cher, Jean-Luc Léger sera accompagné de douze personnes.