Handicap : une bulle d'oxygène pour les proches

Elle apporte un soutien aux personnes handicapées et à leurs proches. Unique dans le Territoire de Belfort, la société Bulle d'oxygène propose un accompagnement des personnes handicapées et ça soulage les familles.

Manon Reinsch (à droite) face à Nicolas et sa maman dans leur maison de Delle

Territoire de Belfort, France

Comme les aidants avec les malades d'Alzheimer, ils ont besoin de souffler. Les proches des personnes handicapées sont souvent livrées à elle mêmes dans les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. C'est pour cette raison que Manon Reinsch, éducatrice de formation, vient de créer sa propre société d'aide à domicile : "Bulle d'oxygène".

Visite à domicile

Manon Reinsch se rend au domicile des familles qui ont besoin d'un accompagnement. Cela permet aux parents, par exemple, de prendre du temps pour eux et de respirer sans avoir en permanence la "charge" de leur enfant.

Maman d'un fils handicapé

Si Manon Reinsch a crée cette société, c'est parce qu'elle a vécu la même chose que toutes ces familles désemparées. " Quand on découvert le handicap, je me suis retrouvé toute seule. Sans structure, j'ai arrêté de travailler. Comme ma formation correspondait au champ du handicap, j'ai décidé de créer ma société" explique l'éducatrice à la tête d'une entreprise individuelle. Elle exerce depuis juin dernier.

Agnès, maman de Nicolas déficient intellectuel, revient de l'enfer

Manon Reinsch se rend régulièrement à Delle chez Agnès. Cette maman a elle aussi arrêté son travail pour s'occuper de son fils Nicolas, bientôt 18 ans. Il est atteint de déficience intellectuelle avec des traits autistiques. La famille avait besoin d'une aide extérieure car Nicolas commençait à devenir violent. A l'été 2018, il avait frappé sa mère. " C'était dur à gérer toute seule, vivre dans la peur. On a même caché les couteaux. J'ai été hospitalisée six mois car je portais tout. Depuis que Manon est là, j'ai repris confiance. Nicolas prend confiance lui aussi et redevient autonome" explique la maman Agnès.

Depuis son lancement en juin dernier, la société Bulle d'oxygène accompagne quatre personnes âgées et deux enfants handicapés.

Coordonnées de la société Bulle d'oxygène : Manon Reinsch 06.16.98.24.29 - bulledoxygène90@outlook.fr