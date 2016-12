Handicap : une nouvelle carte remplace les trois précédentes, pour limiter la fraude

Une nouvelle carte pour les personnes handicapées arrive le 1er janvier; conformément au décret publié ce mardi au Journal Officiel. Elle remplace les trois cartes existantes, dans un souci de simplicité mais aussi de luttre contre la fraude.

Avant, il y avait les cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement des personnes handicapées. Mais elles sont dès ce 1er janvier remplacées par la seule carte "mobilité inclusion", le décret entérinant sa création ayant été publié mardi au Journal Officiel.

"Sécurisée et infalsifiable"

Du même format qu'une carte de crédit, cette nouvelle carte "sécurisée et infalsifiable" remplacera progressivement les cartes en papier. La demande peut-être faite via internet. Fabriquée en 48 heures par l'Imprimerie nationale au lieu de quatre mois d'attente en moyenne actuellement, elle "permettra à ses porteurs de voir leurs droits plus facilement reconnus" et "mettra fin aux fraudes diverses" dont pouvaient être victimes les détenteurs des cartes actuelles, notamment les vols de cartes de stationnement.

Lorsqu'une personne détentrice de la carte de stationnement sera également bénéficiaire d'une carte d'invalidité ou de priorité, deux cartes lui seront fournies : l'une pourra rester sur le pare-brise de la voiture, et l'autre pourra être emportée par exemple pour être présentée en caisse d'un magasin.

Soulagement pour les agents départementaux

C'est aussi selon le gouvernement une bonne nouvelle pour les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) qui fabriquaient parfois manuellement ces cartes, et pourront désormais consacrer ce temps gagné à "leurs missions principales : l'accueil des personnes et des familles, l'information et l'orientation".

Les anciennes cartes demeureront valables jusqu’à leur date d’expiration. L’attribution de la carte mobilité inclusion pourra être à titre définitif ou pour une durée allant de 1 à 10 ans.