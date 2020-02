Handicap : Wilson, le majordome numérique qui vous aide à trouver des bons plans accessibles près de chez vous

Audrey Sovignet, habitante des Lilas (Seine-Saint-Denis) et co-fondatrice de l'entreprise "I Wheel Share", a créé Wilson, un majordome numérique qui propose aux personnes en situation de handicap d'accéder rapidement aux données concernant les sites et les activités accessibles près de chez elles.

Les Lilas, France

Cinéma, restaurants, médecins, distributeurs de billets... le tout accessible et près de chez soi : c'est ce dont rêve beaucoup de personnes en situation de handicap et qui doivent souvent chercher pendant plusieurs minutes, voire des heures, sur internet pour trouver le bon endroit et la bonne adresse. Audrey Sovignet, habitante des Lilas en Seine-Saint-Denis et co-fondatrice de l'entreprise I Wheel Share, a décidé de leur proposer des réponses quasi instantanément.

Wilson, le compagnon virtuel et pratique

Au total, 300 000 données sont recensées et proposées via l'application Messenger de Facebook par Wilson, un "robot numérique". Il suffit de commencer la discussion, indiquer son handicap ("sa particularité"), et demander quel endroit vous recherchez ou quelle activité vous souhaitez pratiquer. Dans les six secondes, Wilson vous propose les réponses adéquates, en fonction de la localisation. Petit plus : ce compagnon virtuel vous propose aussi des jeux, des quizz et même des blagues !

Pour Audrey Sovignet, l'idée est vraiment de proposer un outil sur mesure pour "faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap mais aussi de leur entourage". Elle sait de quoi elle parle. Cette trentenaire, d'origine stéphanoise, a fondé l'entreprise avec son frère, devenu paraplégique après un accident de la route en 2012. "On avait beaucoup de mal à trouver des infos sur l'accessibilité des lieux qu'on voulait visiter ou des activités qu'on voulait faire ensemble".

Un enjeu pour l'autonomie

Son objectif : valoriser toutes les initiatives menées sur le terrain et répondre aux besoins exprimés. Par exemple, celui des personnes non voyantes qui ont du mal à trouver des distributeurs de billets accessibles en dehors de leur quartier. "On est allé frapper aux portes des banques pour leur demander où étaient ces distributeurs, on les a répertoriés et on a créé des itinéraires piétons avec google maps". Audrey Sovignet est convaincue que le numérique est un "véritable levier d'autonomie et d'indépendance" à condition de former les personnes qui en ont besoin à l'usage de ces outils. près il faut multiplier les formations à l'usage de ces outils.

Recenser les distributeurs de banque accessibles - Audrey Sovignet, co-fondatrice de l'entreprise I WHEEL SHARE Copier

L'accessibilité pour tous, un parcours du combattant

L'accessibilité, un combat de tous les jours pour Rafik Arabat, champion de France d'haltérophilie. Il vit à La Courneuve en Seine-Saint-Denis depuis 1994. Si des efforts ont été faits, ces dernières années, le sportif se bat pour que tous les lieux publics soient accessibles sans exception, notamment aux personnes qui se déplacent en fauteuil roulant comme lui. Avec son ami, Abdelkader Dahou, habitant de l’Île-Saint-Denis (et candidat aux municipales sur la liste du maire sortant Mohamed Gnabaly), atteint de la maladie des os de verre, ils nous ont raconté leur quotidien face à des obstacles encore trop nombreux :

"Il y a un réel problème sur le handicap en France, on est mis de côté" - Rafik Arabat Copier