Chambéry, France

Le nom de ce tour de France : le pari fou de Gino

Dans ce pari, il y a les amis, Nicolas, le chauffeur du petit camion d'assistance, qui prend des photos pour raconter l'aventure au jour le jour sur la page Facebook. Il y aussi Gérard qui le relaie au pilotage du camion. Ils ont connu Jonathan lorsqu'ils étaient saisonniers aux Deux Alpes.

L'équipe d'amis qui accompagne Jonathan Josse, dit Gino, dans son Pari fou © Radio France - capture Facebook / Nathalie Grynszpan

Plutôt que ruminer sa colère après son accident, Jonathan, originaire de Saumur, ancien saisonnier aux Deux Alpes a choisi de montrer avec ce tour de France que le handicap n'empêchait pas de vivre. Sur son vélo couché, il parcourt à la force des bras entre 60 et 80 kilomètres par jour. À chaque étape, Jonathan est disponible pour partager son expérience : son accident, ses projets et son appel à être conscient des risques pour soi et pour les autres sur la route.

Ils sont partis lundi des Deux Alpes à une moyenne 20 km/heure sur les départementales. En 20 étapes mais 28 jours pour prévoir des temps de repos, ils vont rallier Bray-Dûne à la frontière franco-belge soit 1318,50 kilomètres avec un finish sur les Champs-élysées le 8 octobre prochain.

Après Chambéry, la troisième étape partira d'Aix-les-Bains pour rejoindre Annecy où Jonathan et "latimagino" prendront une journée de repos vendredi avant de poursuivre le périple. Bonne route à eux !