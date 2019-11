Un jeune homme handicapé crée son entreprise de fabrication de biscuits à l'Isle-sur-la-Sorgue

Guillaume Torrecillas vient de créer « L’îsle ô biscuits », une structure de fabrication et de vente de biscuits secs avec le soutien de la municipalité de l'Isle-sur-la-Sorgue. Une passion depuis l'enfance et une spécialité : les tuiles aux amandes !

L'Isle-sur-la-Sorgue, France

Jeune homme handicapé de 25 ans, Guillaume a depuis l’enfance une passion pour les farines et la fabrication de biscuits secs. Pourtant, au fil de classes spécialisées lors de sa scolarité ou de son séjour en institut médico-éducatif à Marseille, on ne lui prédisait aucun avenir professionnel. Le jeune homme souffre d'une dysphasie.

Ses parents se sont un peu révoltés contre ce prérequis car il aime la cuisine, se passionne pour les farines et réalise depuis des années des biscuits pour son plaisir. Le pas vient d’être finalement franchi à domicile sur un terrain donné par son père et la construction d’un lieu de vie et d’un laboratoire dans la Zone Artisanale de la Barthalière à l’Isle-sur-la-Sorgue. Cette installation vient d’être complétée par l’acquisition d’un four professionnel, d’une table de travail, des ustensiles et des matières premières de préférence bio pour lancer sa marque « L’isle ô biscuits ».

La commercialisation de produits sucrés d'inspiration provençale

Guillaume propose des produits d'inspiration provençale : des tuiles aux amandes avec trois déclinaisons de farine, des navettes de Provence et des croquants aux amandes. Derniers venus dans l’atelier du jeune créateur : des cakes aux fruits confits. Plusieurs chefs pâtissiers et cuisiniers ont été mis à contribution pour valider les recettes dont le Chef étoilé du restaurant local Le Vivier.

En attendant la mise en ligne d’un site internet, la commercialisation est sur les rails. Une opération de parrainage par abonnement auprès des particuliers est lancée, pour recevoir un colis par mois. D’autre part, Guillaume et sa maman sont présents sur les marchés de Petit-Palais le samedi matin et le dimanche matin de l’Isle-sur-la-Sorgue.