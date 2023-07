Handicapés et privés d'ascenseur depuis un mois à Chambéry : "c'est de la non-assistance à personne en danger"

Dans l'immeuble Les Jardins du temps, situé rue de l'Iseran dans le quartier populaire du Covet à Chambéry, les habitants désespèrent. Depuis le violent orage du 22 juin dernier, l'ascenseur est en panne. L’Opac de la Savoie, le bailleur social, reconnaît le problème et explique que "la carte électronique est défaillante."

Des locataires handicapés coincés chez eux

Depuis 35 jours, les locataires de cet immeuble de six étages, conçu pour des personnes handicapées et à mobilité réduite, sont obligés de prendre les escaliers. Mais certains habitants ne peuvent pas marcher et sont enfermés chez eux en plein été. C'est le cas de Sébastien, tétraplégique, qui ne peut plus sortir de son appartement au 3ème étage : "c*'est la cinquième semaine de misère, je ne peux même pas aller à mes rendez-vous médicaux, à l'hôpital, ni prendre l'air, c'est de la non-assistance à personne en danger*".

"Rester enfermé avec la chaleur ça me stresse et ça me déclenche des douleurs neuropathiques, c'est inadmissible" ajoute ce Chambérien, depuis son lit médicalisé.

"C'est un immeuble fait pour les personnes âgées et handicapées, je ne comprends pas !"

Annie, 70 ans, est atteinte d'une sclérose en plaques et se déplace en fauteuil roulant. Elle ne peut pas sortir de son appartement depuis le 22 juin dernier et elle le vit très mal : "je ne peux pas descendre, j'ai dû reporter mes rendez-vous médicaux, mon IRM, je ne peux plus sortir, je me sens complètement enfermée". Son mari, Jacques, 85 ans, est très en colère face à la détresse de sa femme : "C'est très difficile, c'est un immeuble pour handicapés et ils ne font rien et ça fait cinq semaines!"

L'ascenseur du bâtiment Les Jardins du temps est en panne depuis le 22 juin dans le quartier du Covet à Chambéry. © Radio France - Mélanie Tournadre

Une femme enceinte obligée de quitter son appartement

C'est Mélissa, mère de famille, qui a contacté la presse pour tenter d'accélérer les réparations de l'ascenseur. Enceinte de huit mois, de son troisième enfant, cette Chambérienne revient de dix jours en Normandie, "au rez-de-chaussée" précise-t-elle avec humour. Suite à un examen médical de suivi de sa grossesse, elle a été obligée de quitter son appartement car elle risquait un accouchement prématuré. "Les six étages ce n'était plus possible, je risquais d'accoucher à hui mois, j'ai deux autres enfants qui ne peuvent pas rester enfermées et j'étais obligée de faire les allers-retours à pied par les escaliers, ce n'est pas possible !" explique cette mère de famille. "Pour les courses, c'est mon mari qui montent les choses le lourdes, elles restent dans la voiture en attendant qu'il rentre du travail".

"C'est hyper fatiguant surtout avec la chaleur et encore mois je suis valide" explique Armelle. "Mon petit garçon a un problème de hanche, il m'a demandé de le porter depuis le cinquième étage pour descendre, c'est l'enfer".

Une remise en marche la semaine du 7 août ?

L’Opac de la Savoie dit "reconnaître le problème" et "comprendre la détresse des habitants" mais assure "avoir tout mis en œuvre pour faire réparer la carte électronique de l'ascenseur qui est défaillante". "Il y a eu plusieurs pannes d'ascenseur en même temps dans plusieurs bâtiments, le violent orage et l'incendie dans le parking souterrain le même jour le 22 juin, et c'est l'été c'est plus compliqué de trouver des réparateurs".

Le prestataire qui répare l'ascenseur du bâtiment Les Jardins du temps pour l'OPAC promet une remise en marche la semaine du 7 août.

Certains habitants veulent déménager, quitter le quartier du Covet

Juste à côté dans le bâtiment "le Solicorne", les 2 ascenseurs sont à nouveau en panne. Ils n'ont fonctionné que quelques jours depuis l'incendie dans le parking souterrain le 22 juin dernier. Des difficultés qui s'ajoutent à la montée des incivilités et des violences dans le quartier du Covet, que certains habitants veulent désormais quitter.

"On habite là depuis 20 ans, on aime beaucoup cet appartement mais ce n'est plus possible" explique Claire qui a élevé ses deux filles dans ce logement. "On a vu les bâtiments se dégrader, le manque d'entretien, les feux de poubelles et de voitures, là c'est trop". "C'est un ras-le-bol généralisé ici, je suis là depuis dix ans et là ça s'est vraiment dégradé, je cherche un logement dans le privé, même si c'est plus cher" explique Anne-Sophie, maman d'un petit garçon.