Handicapés sous-payés à la Croix-Rouge : le vice-président dans la Drôme réagit

Ce jeudi, ils étaient une soixantaine à se mobiliser devant les locaux de l'établissement adapté du Meyrol à Montélimar, selon la CFDT. Le syndicat appelait au rassemblement après la découverte de manquements sur les salaires des onze personnes handicapées employées par la Croix-Rouge française. Michel Faure, vice-président de l'association dans la Drôme dénonce une "situation détestable" qui rejaillit inévitablement sur le travail des bénévoles.

La réaction de Michel Faure, le vice-président de la Croix-Rouge française dans la Drôme. Copier

"C'est l'image de la Croix-Rouge qui est ternie" - Michel Faure

Le rendez-vous avec la direction des ressources humaines n'a finalement pas eu lieu ce jeudi. Des négociations devraient être entamées avec la CFDT pour réguler la situation de ces salariés handicapés dont l'ancienneté n'a jamais été reconnue et qui n'ont pas eu le droit à des revalorisations de salaires.

Des manifestants à Montélimar sont venus soutenir les salariés handicapés. - CFDT

Une affaire qui entache la réputation de la Croix-Rouge française et qui dérange jusqu'aux bénévoles. "Nous sommes deux entités bien distinctes, nous n'avons rien à voir et n'avons aucun lien financier avec les structures de la Croix-Rouge professionnelle", commence par préciser Michel Faure, vice-président dans la Drôme. Mais force est de constater pour lui que "l'image de la Croix-Rouge est ternie".

C'est pour lui regrettable d'autant plus que l'action des bénévoles se poursuit dans cette période hivernale et de crise sanitaire. "Nous continuons à faire des maraudes, à accompagner dans le médical", appuie-t-il. Mais selon lui, cette "erreur inadmissible et intolérable l'est d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un établissement géré par la Croix-Rouge nationale". Il souhaite désormais que "calmement" les responsabilités soient établies et que les dommages soient réparés le plus rapidement possible.