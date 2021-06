CARTE : A Nice les handicapés accèdent à la mer grâce aux "handiplages"

A Nice la plage de Carras et celle du Centenaire sont équipées pour permettre la baignade à des handicapés. Les handicapés et leurs familles goûtent les joies de la mer et une forme de normalité.

Une chape de béton a été coulée sur les galets pour permettre d'accéder à la plage puis à l'eau. Des plagistes expérimentés, des "handiplagistes" assurent l'accueil et le bon déroulement des baignades. Grâce à des fauteuils amphibies adaptés, les "tiralos" les personnes à mobilités réduites peuvent descendre dans la mer et retrouver une certaine normalité.

"C'est un peu comme un deuxième baptême"

Zina Iéna fait partie de la communauté russe de Nice. Elle est a Nice depuis 10 ans et c'est la 1ère fois qu'elle se baigne. Au moment de son entrée à l'eau, encadrée par les handiplagistes, son sourire est lumineux. "Les mots me manquent, c'est comme un second baptême! je remercie tout le monde". Ses deux filles l'accompagnent et apprécient beaucoup cet accès à la mer rendu possible pour les personnes à mobilité réduite.

"Alerte à Malibu" à la mode niçoise pour Marie Laure

Marie Laure vient chaque année, elle est ravie de retrouver "son" personnel d'accueil, les handiplagistes! "_Quand on est dans l'eau on nage à notre guise_. et quand on a fini on les appelle et ils arrivent. regardez ils sont bâtis comme des barraques! vous avez vu comme ils sont bien faits" on dirait Alerte à Malibu! rigole-t-elle. Marie-Laure souligne que des sanitaires adaptés ont été installés. Cela rajoute à son bonheur de venir le plus régulièrement possible grâce au tram. Elle ajoute avec malice avant de se baigner "il faut que l'eau soit hyper chaude. c'est normal je suis pénible, je suis niçoise!!!"

Les Handiplagistes s'adaptent à tous les handicaps

Des handiplagistes sont missionnés pour aider des personnes en situation de handicap puis les aider à accéder à l'eau et les aider à en sortir. Jules Mosser est de ceux là et il s'occupe avec enthousiasme des handicapés sur la plage, et il ne cache pas son plaisir de retrouver "ses" habitués. "On essaye de s'adapter à tout type de handicap. Quand on débute dans le métier on veut aider tout le monde, tout le temps. sauf qu'en fait à la fin quand ils ont besoin de nous ils nous le disent très vite Ils disent "j'ai besoin de vous pour ça et ça" . S'l n'ont pas besoin de nous on va les embêter plus qu'autre chose, _il vaut mieux leur laisser un maximum d'autonomie"_.

Un soulagement pour les aidants et les proches

C'est à la fois une libération et un soulagement très profond pour Patrick. Il accompagne son fils lourdement handicapés. Et toute la famille peut enfin goûter à des moments de normalité et de joie. "Sur une plage avec galets on pourrait pas le porter et prendre le risque de _le mettre à l'eau nous-même c'est trop dangereux_. Là c'est sécurisé. ça se passe bien...et il y prend goût. Il en faudrait plus! les week-end ou les périodes de vacances ce n'est pas très confortable" il y a du monde mais il insiste pour rendre hommage aux handiplagistes."

Récit d'une descente à l'eau

Jacques est mal voyant et il a des problèmes d'équilibre. Accompagné de Fabien un handiplagiste ils descendent tout les deux à l'eau grâce à un chemin aménagé. "C'est juste une baignade. Ils m'accompagne pour la mise à l'eau ils m'aident, il me laisse tranquille et ils m'aident pour remonter. _Dans l'eau je suis autonome_." Fabien ne cache pas son admiration. "Pour lui les habitués sont motivés comme jamais et certains vont jusqu'au bouées de 300 mètres et rien que cela c'est très impressionnant".

"Je nage à la vitesse de certains valides"

Avec un équipement nécessaire on peut nager comme n'importe quel valide. "Je nage à la vitesse de certains valides. quand j'ai des amis qui sont libres on se fait parfois des sorties entre nageurs expérimentés."

Céline Bretin chef de service sur le handicaps à la direction de la cohésion sociale et de la solidarité nous le confirme "_On ne réserve pas c'est gratuit !_" " On ne présente pas de justificatif., car on peut être une personne âgée avec des difficultés sans être reconnu handicapées. A partir du moment où la personne a besoin d'accompagnement on est là! C'est aussi un espace convivial".

Le dispositif est éphémère. Habituellement les dalles de béton sont détruites après la saison (normalement la loi littoral interdit les dalles en béton sur la plage. Mais la préfecture a accepté de laisser le dispositif pour 18 mois supplémentaires afin que les handicapés puissent continuer à profiter de la plage. L'idée pour le préfet c'est de concilier Loi littoral et accessibilité!"

Les dispositifs sont mis en place du 5 juin au 15 septembre à la plage de Carras et à partir du 1er juillet à la plage du centenaire.

Les associations d'handicapés comme "Accessibilité pour tous" reconnaissent pour leur part une étape sur le chemin d'une plus grande accessibilité. Néanmoins elles rappellent que l'accessibilité pour tous dans les lieux publics est inscrite dans la loi sur le Handicap de 2005. Les plages peuvent en faire partie.

Dans les Alpes-Maritimes d'autres municipalités ont mis en place des installations adaptées pour permettre l'accès à la mer pour les handicapés.

Carte interactive des handiplages dans les Alpes-Maritimes

