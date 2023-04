Handisport : les meilleurs escrimeurs en fauteuil s'affrontent à Nîmes

C’est après huit ans d’absence que l’événement revient pour la première en France (depuis 2015). Pour cette édition, jusqu’à samedi deux épreuves individuelles sont organisées par demi-journée, ce qui représente au total douze épreuves sur les trois jours. Dimanche, ce sont les épreuves en équipe qui investiront le plateau.

Organiser cette coupe du monde à Nîmes représente un coût : un investissement de 450 000 euros partagé entre le club d'escrime nîmois, le département, la région, l'État et une vingtaine de partenaires privés. Pour le président de la Société d’escrime de Nîmes, Fulcran Fezard : « l’intérêt, c’est de faire parler de Nîmes et surtout de l’escrime handisport ».

Environ 200 athlètes de 32 nations différentes se succèdent sur le plateau du Parnasse aménagé pour l’occasion. Parmi les favoris, on retrouve notamment les Chinois, qui tirent rarement sur le continent européen. Face à eux, les Français qui ont aussi leur chance. Au sein du club d'escrime de Nîmes, Enzo Giorgi, 22 ans. Il est le seul licencié handisport du club. Pour lui, « Il n’y a pas d’objectif, l’objectif c’est de donner le meilleur de soi-même et d’aller le plus loin possible ».

Mobiliser les jeunes nîmois

Jeudi et vendredi, près de 2 300 jeunes investissent les gradins de la salle de sport. Pour eux, c’est l’occasion de découvrir cette discipline mais aussi l’inclusion grâce à des disciplines sportives. Fulcran Fezard valorise ce projet : « C’est aussi leur montrer que peu importe sa situation, tout le monde peut pratiquer le sport, c’est accessible à tous ».

Les athlètes, eux, se réjouissent de cette présence : « Ça motive ! C’est agréable de se sentir soutenu » ajoute le Gardois Enzo Giorgi. Pendant leur semaine d’entraînement, certains sportifs sont également allés dans les écoles pour partager et diffuser les valeurs de leur sport.

Des escrimeurs pendant la compétition. Dans les gradins, plusieurs jeunes encouragent les sportifs. © Radio France - Julia Beaufils

Sébastien Barrois, manager de la performance et de la haute-performance en escrime fauteuil © Radio France - Julia Beaufils