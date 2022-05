Handisport : Orléans accueille le Championnat de France de basket fauteuil chez les moins de 23 ans.

Le Centre-Val-de-Loire et Orléans montrent leur investissement pour le handisport en recevant les 27 et 28 mai le Championnat de France de basket fauteuil pour les jeunes. L'occasion pour les Loirétains de découvrir et supporter les huit meilleures délégations nationales.

Le Championnat de France basket fauteuil pour les moins de 23 ans se déroule vendredi 27 et samedi 28 mai 2022 au Palais des Sports et au gymnase de l'Argonaute à Orléans. Des délégations de chaque région viennent conquérir le titre à Orléans. Huit équipes dont une équipe 100% féminine, pour un total d'environ 80 joueurs, seront ici sur deux jours.

Un sport impressionnant

Cet évènement, c'est l'occasion de mettre en avant le handisport et la dynamique de la Région pour les personnes en situation de handicap. Alors le basket fauteuil c'est quoi ? Ce sont des personnes avec un handicap physique. Ces personnes sont en fauteuil et pour le reste c'est comme on connaît. Adrien Cucu, salarié du comité régional handisport. "On est sur le même règlement que du basket valide concernant les dimensions du terrain et du panier donc c'est assez impressionnant."

L'affiche des Championnats de France basket fauteuil U23 - Handisport Auvergne-Rhône-Alpes

La règle du "marcher"

La durée des matchs sera de 4 x 8 minutes pour des jeunes qui ont moins de 23 ans. Il y a tout de même une différence avec le basket valide poursuit Adrien Cucu. "Les jeunes ont le droit de pousser deux fois le fauteuil quand ils sont en possession du ballon. Une fois les deux poussées réalisées, il faut qu'ils effectuent, soit, une passe ou un dribble pour éviter ce qu'on va appeler un "marcher"".

On compte sur vous pour aller encourager les équipes et découvrir le basket fauteuil le vendredi 27 et le samedi 28 mai 2022 au Palais des Sports et à l'Argonaute. En plus, l'entrée est gratuite.

Plus d'informations sur le site du Comité Régional Handisport.