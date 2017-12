Corse, France

Une fête des lumières dont l'origine dans l'histoire de la religion juive remonte à près de 2 000 ans. Durant cette période dite de l'Hanouka et qui dure huit jours, il s'agit d'allumer chaque jour une bougie, sur un chandelier, une « menorah » en hébreu. C’est la victoire de la lumière sur l'obscurité. Cette fête des lumières se déroule en public de partout dans le monde, et pour la première fois en Corse, en présence du jeune rabbin Levi Pinson qui officie à Ajaccio depuis l’année dernière seulement.

« En Corse c’est une première mais dans le monde cela fait presque 40 ans que ces allumages publics ont lieu dans toutes les grandes villes, en commençant à Washington devant la Maison Blanche au pied de la tour Eiffel et sur les places de toutes les grandes villes à travers le monde. Maintenant c’est au tour de la Corse de bénéficier aussi de cette lumière. Cette tradition commémore _la victoire de la lumière sur l’obscurité_, une fête historique, un message de paix et d’espoir surtout, malgré l’obscurité qui peut s’intensifier, surtout dernièrement, finalement on a tous l’espoir que la lumière chassera l’obscurité. »

Le jeune rabbin, Levi Pinson, invite toute la population à participer à ce moment.

_« Ce message est un message universel de paix et de lumière, un moment de partage avec tout le monde…_La Corse n’avait plus de rabbin jusqu’à mon arrivée fin 2016. J’officie à Ajaccio et quand il y a besoin je vais aussi dans d’autres villes pour des événements ou des cérémonies. C’est important pour les prières rituelles, les enterrements ou des cérémonies plus joyeuses, le fait qu’il y ait un rabbin dépanne pas mal de personnes sur la Corse. »