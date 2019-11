Harcèlement à l'école : "il faut que la parole se libère" pour Timothé Nadim, une ancienne victime

L'Isle-d'Abeau, France

« Il faut que la parole se libère », martèle Timothée Nadim. Référent en Isère de l’ONG Respect Zone (qui lutte contre le cyber-harcèlement). Il déplore le manque de solution qui s’offre aux enfants victimes : « Ils ne sont pas forcément dans une posture où ils vont vouloir s'adresser à leurs parents ou à l’école. C’est donc à nous de faire des efforts pour les aider à parler. » Timothée Nadim plaide également pour que les réactions face au harcèlement soient plus concrètes. Trop souvent, c’est le harcelé qui quitte l’école : « Il y a peu de suivi dans ces histoires et pas de mesure punitive », dénonce-t-il.

Alors que faire ? Le militant se déplace dans les écoles et collèges pour faire de la prévention et échanger avec les enfants. En cette journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école, c’est au collège Robert Doisneau, à L’Isle-d’Abeau qu’il se déplace. « Je vais en profiter pour être au plus près d’eux et les mettre à l’aise. Ce sera aussi l’occasion de témoigner de mon expérience et leur dire comment réagir face à ce genre de situation », annonce-t-il. Pour sensibiliser les enfants, Timothée Nadim prône par exemple la mise en place d'ateliers d’empathie : les enfants se mettent en situation où il se retrouve à la place du harcelé, cela leur permet de se rendre compte de l'enfer que vivent les victimes. Pour lui « c’est une très bonne chose, à faire sur le long terme. »

Depuis quelques mois, Timothée Nadim travaille à créer une plateforme en ligne, qui ressemble à un réseau social, pour lutter contre le harcèlement.

Ce soir, Timothée Nadim participera à Lyon à la marche contre le harcèlement à l’école.