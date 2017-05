Harcèlement de rue : des phrases choc pour interpeller les passants à Bordeaux

L'association Stop au Harcèlement de Rue a interpellé les passants ce mercredi rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Avec des pancartes aux phrases choquantes que peuvent entendre les femmes, ils veulent sensibiliser à ce problème dans les espaces publics.

"Pas mal ton cul !", "Casse-toi salope", ou encore "Oh répond quand je te parle !", voici le genre de phrases inscrites sur les panneaux.Neuf bénévoles les ont tenues pendant deux heures rue Sainte-Catherine, entre la place Saint-Projet et le cours Alsace-Lorraine.

Une démarche qui a interpellé les passants. "Moi j'ai été victime de harcèlement, explique Alexia Riquet, étudiante. On doit faire attention à comment on s'habille et on se fait agresser parce qu'on porte une jupe ou un short ! On peut pas marcher dans la rue comme on veut, on ne se sent pas en sécurité".

Loyd estime qu'il est important que les hommes s'engagent contre le harcèlement de rue. © Radio France - Mélanie Juvé

Marie et Joseph, deux retraités, s'arrêtent et discutent avec les bénévoles. "Il n'y a pas de raison qu'un homme se permette de dire des choses sur les femmes, on est a égalité !". Joseph acquiesce.

"Si la femme dit non, on arrête !"

Les bénévoles ont distribué des tracts qui expliquent ce qu'est le harcèlement de rue. "Il y a une différence entre la drague et le harcèlement de rue, explique Clara Boullet, cofondatrice de l'antenne bordelaise Stop au Harcèlement de Rue. C'est une question de consentement, si la femme dit non ou exprime une gêne, on arrête ! Et ça ce n'est pas intégré par tout le monde."

Dans une semaine, l'association sort un guide gratuit contre le harcèlement de rue. Il conseille les victimes et les témoins sur les gestes et les réactions à avoir. Il sera distribué à Bordeaux dans les universités et les espaces santé.