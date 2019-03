Sifflements, insultes, regards insistants : des Sarthoises, victimes de harcèlement de rue, témoignent

Le Mans, France

Un constat sans appel. D'après le Haut Conseil à l'Egalité (HCE) entre les femmes et les hommes, toutes les femmes ont subi, au moins une fois dans leur vie, un harcèlement sexiste dans les transports en commun. Ces agressions quotidiennes dans l'espace public prennent la forme de violences physiques ou psychologiques. Depuis une loi entrée en vigueur en août 2018, le harcèlement de rue est pénalisé par des amendes allant de 90€ à 750€.

Sifflements, insultes, regards insistants

Et la Sarthe n'échappe pas à la règle. Emma, Manon, Julie et Alexia, de jeunes femmes, témoignent au micro de France Bleu Maine. Toutes ont été victimes de harcèlement. "Ils nous sifflent, nous appellent... Une fois, ils sont venus nous voir pour nous proposer des trucs sexuels", se souvient Emma, une étudiante de 19 ans.

Julie, elle, voit souvent des regards insistants : "On se dit qu'on est habillé normalement mais on se sent nues". Et ce genre de situations arrive régulièrement. "Moi je ne le vis pas très bien, souligne Emma. Mais on ne peut pas faire autrement, à part baisser les yeux et marcher."