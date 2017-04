Harcèlement de rue à Toulouse " c'est devenu une habitude" racontent des lycéennes

C'est la Semaine internationale contre le harcèlement de rue. À Toulouse, les jeunes filles interrogées dans la rue se sentent toujours aussi victimes.

Difficile de trouver des statistiques récentes concernant le harcèlement de rue en France et encore moins en Haute-Garonne. France Bleu Toulouse donne donc la parole à des jeunes dans la rue, très nombreux en ce début des vacances scolaires. Presque toutes les jeunes filles interrogées disent être régulièrement victimes de harcèlement de rue.

"C'est quotidien donc ça nous choque plus"

Pour l'association Stop au harcèlement de rue le harcèlement de rue concerne " tous les comportements adressés aux personnes dans les espaces publics et semi-publics visant à les interpeller verbalement ou non, leur envoyant des messages intimidants, insistants, irrespectueux, humiliants, menaçants, insultants en raison de leur sexe, de leur genre ou de leur orientation sexuelle".

Ainsi, dans les rues de Toulouse ce lundi de nombreuses jeunes filles racontent avoir été victimes de ce genre de comportements. Marion n'oubliera jamais ce soir à la station de métro La Vache "un homme de quarante ans à peu près m'a demandé si on pouvait faire connaissance, j'ai dit non, il a persisté, il me tenait le bras et il ne voulait plus me lâcher, heureusement le bus est arrivé et j'ai pu courir".

Maintenant je me balade avec une bombe lacrymogène, c'est mon moyen de défense— Sophie une lycéenne

Maéva aussi est régulièrement sifflée, insultée dans la rue "quand je vais à la danse le soir il y a des mecs sur le chemin qui me sifflent, qui me klaxonnent, je suis vachement mal à l'aise". Certaines jeunes filles en ont pris l'habitude "c'est quotidien donc ça ne nous choque plus en fait, on avance, il ne faut pas répondre".

Concernant le harcèlement dans les transports en commun, selon une étude publiée l'an dernier par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports huit femmes sur dix disent avoir été victimes de gestes déplacés, d'insultes dans les transports en commun.

Un Tweetathon ce mardi pour témoigner

Toute la journée, à l'occasion de la Semaine internationale contre le harcèlement de rue, l'association Stop au harcèlement de rue organise un Tweetathon. L'idée c'est de libérer les paroles, tout un chacun peut ainsi , sur le réseau social Twitter, raconter son agression dans la rue. Le message, s'il est trop long, peut être écrit sur une feuille et posté en photo sur Twitter. Chaque témoignage, pour être relayé, doit contenir un des deux hashtags suivants : #stophdr #stophdrtoulouse.

Pour plus d'informations ►► Le site de Stop au harcèlement de rue