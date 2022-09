Harcèlement de rue : Toulouse rejoint le dispositif "Demandez Angela"

Les bars, restaurants et autres lieux recevant du public sont invités à intégrer le dispositif

C'est un concept qui existe déjà dans plusieurs villes de France comme Amiens, Rouen, Caen, Reims ou Bordeaux : le dispositif "Demandez Angela". Son but ? Lutter contre le harcèlement de rue ou dans les bars. Le principe ? Lorsqu'une femme se sent harcelée ou importunée, elle peut se rendre au comptoir d’un établissement partenaire et demander "où est Angela". Une manière discrète de prévenir les serveurs ou les employés sans éveiller les soupçons de la personne qui l'importune. La victime peut ensuite être mise en sécurité. Ses interlocuteurs peuvent lui proposer d'appeler un proche, un taxi, ou de prévenir la police. Ce nom de code a été lancé en 2016 dans un pub du Lincolnshire, en Grande-Bretagne.

Un réseau de commerçants partenaires

La Mairie de Toulouse va donc déployer "Demandez Angela" au travers d'un réseau de lieux sûrs : bars, hôtels, commerces ou établissements recevant du public. Les lieux partenaires seront identifiés grâce à des stickers sur leurs vitrines.

Les commerçants participants s'engagent à porter assistance à toutes les personnes qui se réfugieront dans leur établissement en demandant « Angela ». Les employés devront être informés de la mise en œuvre du dispositif et suivre une sensibilisation gratuite et obligatoire de deux heures, dispensée par la Mairie de Toulouse.